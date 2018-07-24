Когда фильмы помогают найти друзей 

Когда мы смотрим кинофильм, то зачастую думаем, что актёры относятся к партнёрам точно так же и в жизни: артисты, изображающие влюблённую парочку, встречаются и вне съёмочной площадки, а лучшие по сюжету друзья дружат и в реальности. Удивительно, но иногда это действительно так.
1. Брэд Питт и Джордж Клуни. Актёры сблизились на съёмках ленты «Одиннадцать друзей Оушена». Но когда Брэд принял решение оставить тогдашнюю супругу Дженнифер Энистон и уйти к Анджелине Джоли, дружба ослабла. Однако сейчас, когда Питт и Джоли расстались, Клуни и Питт снова дружат.
2. Дрю Бэрримор и Кэмерон Диаз. Девушки стали подругами после съёмок «Ангелов Чарли», а сейчас они не разлей вода и даже при обращении друг к другу используют слово «сестра».
3. Дженнифер Энистон и Кортни Кокс. Артистки десять сезонов играли закадычных подруг в сериале «Друзья» и стали неразлучны в жизни. Дело дошло даже до того, что Кортни, узнав, что Брэд Питт бросил Дженнифер, перестала с ним здороваться.
4. Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо. После «Титаника» все были уверены, что Кейт и Леонардо, так достоверно сыгравшие влюблённых, крутят роман и в жизни. Они и в самом деле нашли друг друга, но не как любовники, а как друзья. Даже спустя 20 лет они всё так же близки.