Когда фильмы помогают найти друзей

Когда мы смотрим кинофильм, то зачастую думаем, что актёры относятся к партнёрам точно так же и в жизни: артисты, изображающие влюблённую парочку, встречаются и вне съёмочной площадки, а лучшие по сюжету друзья дружат и в реальности. Удивительно, но иногда это действительно так.

2. Дрю Бэрримор Кэмерон Диаз . Девушки стали подругами после съёмок «Ангелов Чарли», а сейчас они не разлей вода и даже при обращении друг к другу используют слово «сестра».

3. Дженнифер Энистон и Кортни Кокс . Артистки десять сезонов играли закадычных подруг в сериале «Друзья» и стали неразлучны в жизни. Дело дошло даже до того, что Кортни, узнав, что Брэд Питт бросил Дженнифер, перестала с ним здороваться.