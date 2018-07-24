Экранизация «Дюны» от Дени Вильнёва будет основана на первой половине книги

Брайан Герберт , сын писателя Фрэнка Герберта — автора знаменитого цикла «Хроники Дюны», — сообщил, что предстоящий фильм «Дюна» Дени Вильнёва будет основа на первой половине одноимённого романа 1965 года. Таким образом, подтверждаются планы режиссёра по созданию дилогии. Я только что получил четвёртый черновик сценария «Дюны» от Legendary Pictures. Первый фильм рассказывает о событиях примерно первой половины романа. Я очень взволнован и рад — и планирую засидеться над ним до утра. Брайан Герберт

«Дюну» экранизировали несколько раз. Фильм от создателя «Твин Пикса» имел много расхождений с оригиналом и провалился в прокате. Позднее его несколько раз монтировали заново с добавлением новых сцен. А в 2000 году канал SciFi показал мини-сериал по «Дюне», который был ближе к книге, но из-за недостатка бюджета проигрывал в визуальном плане.

Брайан Герберт выступает исполнительным продюсером новой картины. Ранее сообщилось, что роль Пола Атрейдеса в экранизации Дени Вильнёва, вероятнее всего, получит 22-летний Тимоти Шарламе («Интерстеллар», «Леди Бёрд», «Зови меня своим именем»). А съёмки фильма могут стартовать уже в начале следующего года.