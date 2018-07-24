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«Безумно богатые азиаты»
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«Безумно богатые азиаты» 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: комедия
Год: 2018
Страна: США  Режиссер: Джон М. Чу  Сценарий: Пит Чиарелли, Аделе Лим, Кевин Кван
Оператор: Ваня Чернюл
Кто снимался в фильме «Безумно богатые азиаты»: Констанс Ву, Мишель Йео, Генри Голдинг, Джемма Чан, Аквафина, Кен Жонг, Джимми О. Ян, Крис Пэнг, Соноя Мидзуно, Джин Лу, Ронни Чиенг Сюжет фильма «Безумно богатые азиаты» Китаянка Рэйчел Чу живет в Нью-Йорке с самого рождения. Ее возлюбленный Ник приглашает ее составить ему пару на свадьбе друга в Сингапуре. Конечно же Рэйчел волнуется, ведь ее ожидает знакомство с семьей, а главное, с родителями любимого. Но она сама многого о нем не знает. Лишь по прибытии оказывается, что Ник — отпрыск одной из самых богатых семей страны! Сама того не желая, Рэйчел становится лёгкой мишенью для завистников, ведь все местные женщины поголовно хотят выйти за него замуж, и матери, которая не одобряет выбор сына. Интересные факты о фильме «Безумно богатые азиаты»:
Фильм является экранизацией одноимённого романа сингапурского писателя Кевина Квана, который является первой частью литературной трилогии. Это первый американский фильм за 25 лет, актерский состав которого представлен исключительно азиатами. Мишель Йео, Генри Голдинг, Ронни Чиенг — являются уроженцами Малайзии.
Трейлер фильма «Безумно богатые азиаты»:
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