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Поклонники назвали Харатьяна «уставшим»
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Поклонники назвали Харатьяна «уставшим» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Режиссер и сценарист Светлана Дружинина опубликовала на своей странице в Instagram фото с проб Дмитрия Харатьяна и других актеров для фильма "Гардемарины IV".
"А я начинаю представлять актеров, которые снимутся в "Гардемаринах". Леша Корсак, конечно, Дима Харатьян!", — подписала снимок Дружинина.
Однако поклонники оригинальной серии фильмов оказались разочарованы внешним видом актера и выразили свое негативное мнение под постом режиссера:
"Дмитрий Харатьян уже не тот. Потерял форму и жалко выглядит",
"Мы запомним Корсака и Горина юными и отчаянными!",
"По-моему, Дмитрий Вадимович сильно устал"
"Харатьян выглядит уставшим! Нужно давать дорогу молодым!".
К слову сказать, пользователи Сети остались также недовольны и Александром Домогаровым, который сыграет Павла Горина, и Михаилом Мамаевым, который исполнит роль Никиты Оленева.
Дружинина, в свою очередь, пояснила, что помимо старой гвардии в картине будут и молодые герои. Правда, имена актеров режиссер пока не назвала. Однако сообщила, что пробовавшиеся в 2015 году Никита Пресняков и Аглая Шиловская за прошедшее время сильно повзрослели, поэтому не примут участие в проекте.
"Мне нужны юные-юные герои, 18-летние! Кастинг проведен. Совсем скоро я представлю вам наших героев", — говорит Светлана.
Премьера картины, которая расскажет новую историю храбрых гардемаринов, намечена на 2019 год.
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