Поклонники назвали Харатьяна «уставшим»

Режиссер и сценарист Светлана Дружинина опубликовала на своей странице в Instagram фото с проб Дмитрия Харатьяна и других актеров для фильма "Гардемарины IV".

Публикация от Svetlana Druzhinina. Official. (@sdruzhinina_official) 21 Июл 2018 в 1:30 PDT

"А я начинаю представлять актеров, которые снимутся в "Гардемаринах". Леша Корсак, конечно, Дима Харатьян!", — подписала снимок Дружинина.

Однако поклонники оригинальной серии фильмов оказались разочарованы внешним видом актера и выразили свое негативное мнение под постом режиссера:

"Дмитрий Харатьян уже не тот. Потерял форму и жалко выглядит",

"Мы запомним Корсака и Горина юными и отчаянными!",

"По-моему, Дмитрий Вадимович сильно устал"

"Харатьян выглядит уставшим! Нужно давать дорогу молодым!".

К слову сказать, пользователи Сети остались также недовольны и Александром Домогаровым, который сыграет Павла Горина, и Михаилом Мамаевым , который исполнит роль Никиты Оленева.

Дружинина, в свою очередь, пояснила, что помимо старой гвардии в картине будут и молодые герои. Правда, имена актеров режиссер пока не назвала. Однако сообщила, что пробовавшиеся в 2015 году Никита Пресняков Аглая Шиловская за прошедшее время сильно повзрослели, поэтому не примут участие в проекте.

Публикация от Svetlana Druzhinina. Official. (@sdruzhinina_official) 20 Июл 2018 в 2:26 PDT

"Мне нужны юные-юные герои, 18-летние! Кастинг проведен. Совсем скоро я представлю вам наших героев", — говорит Светлана.

Премьера картины, которая расскажет новую историю храбрых гардемаринов, намечена на 2019 год.