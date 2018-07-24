Ещё
LIVE: Прямая трансляция открытия «Шукшинских дней на Алтае»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

LIVE: Прямая трансляция открытия «Шукшинских дней на Алтае» 

sibnovosti.ru 6 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
Во вторник в Барнауле проходит торжественная церемония открытия фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, она начнется символическим проходом гостей фестиваля по «красной дорожке» у Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина. Завершится церемония открытия фестиваля показом фильма «Жили-были» режиссера Эдуарда Парри с Федором Добронравовым, Ириной Розановой и Романом Мадяновым в главных ролях. Прямую трансляцию церемонии открытия фестиваля организовал телеканал «Катунь-24». Начало трансляции — 14:00 мск.
sibnovosti.ru: последние новости
Назначена дата похорон актера Владислава Жуковского Картину Сурикова анимировали для мультфильма о Суворове Красноярцы смогут посмотреть фильм «Хозяин тайги» под открытым небом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках13
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»20
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение