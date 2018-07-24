LIVE: Прямая трансляция открытия «Шукшинских дней на Алтае» 

Во вторник в Барнауле проходит торжественная церемония открытия фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, она начнется символическим проходом гостей фестиваля по «красной дорожке» у Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина. Завершится церемония открытия фестиваля показом фильма «Жили-были» режиссера Эдуарда Парри с Федором Добронравовым, Ириной Розановой и Романом Мадяновым в главных ролях. Прямую трансляцию церемонии открытия фестиваля организовал телеканал «Катунь-24». Начало трансляции — 14:00 мск.