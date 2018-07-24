Кукла с пластиковой маской: плоское лицо Николь Кидман напугало поклонников

Недавнее появление Николь Кидман на фестивале Comic-Con стало настоящей сенсацией. Для презентации супергеройского фильма «Аквамен» со своим участием актриса выбрала романтичное бежевое платье Dior в стиле кантри. Акцентной деталью в образе стал пояс-корсет, который подчеркул ее стройную фигуру, а завершили образ нейтральный макияж и нарочито небрежная укладка.

В то время как образ Николь в целом был оценен высоко, ее лицо и особенно ее мимика вызвали у поклонников массу вопросов. Особенно после того, как развлекательное издание Entertainment Weekly опубликовало официальный портрет актрисы с фестиваля.

«Не знаю, сколько здесь пластики и сколько ретуши, но она даже не выглядит собой», «Возвращение замороженной бабули. Выглядит так, будто на ней маска», «Пластиковая кукла», — такие комментарии оставили пользователи под фото.

Публикация от Entertainment Weekly (@entertainmentweekly)