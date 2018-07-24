Кукла с пластиковой маской: плоское лицо Николь Кидман напугало поклонников 

Недавнее появление Николь Кидман на фестивале Comic-Con стало настоящей сенсацией. Для презентации супергеройского фильма «Аквамен» со своим участием актриса выбрала романтичное бежевое платье Dior в стиле кантри. Акцентной деталью в образе стал пояс-корсет, который подчеркул ее стройную фигуру, а завершили образ нейтральный макияж и нарочито небрежная укладка.
В то время как образ Николь в целом был оценен высоко, ее лицо и особенно ее мимика вызвали у поклонников массу вопросов. Особенно после того, как развлекательное издание Entertainment Weekly опубликовало официальный портрет актрисы с фестиваля.
«Не знаю, сколько здесь пластики и сколько ретуши, но она даже не выглядит собой», «Возвращение замороженной бабули. Выглядит так, будто на ней маска», «Пластиковая кукла», — такие комментарии оставили пользователи под фото.
Публикация от Entertainment Weekly (@entertainmentweekly)
21 Июл 2018 в 6:52 PDT Интересно, как Николь Кидман будет выглядеть в новом фильме? Она сыграла в нем королеву Атлантиды Атланну, мать главного героя Артура Карри (он же Аквамен). Роль самого Аквамена исполнил актер «Игры престолов» Джейсон Момоа. Также их партнерами по съемкам стали бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд и легендарные Дольф Лундгрен и Уиллем Дефо. В России фильм можно будет увидеть с 20 декабря.