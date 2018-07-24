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Ирине Мирошниченко 76: Сергей Собянин поздравил актрису с праздником
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Ирине Мирошниченко 76: Сергей Собянин поздравил актрису с праздником 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В поздравительной телеграмме мэр отметил «огромное обаяние» артистки и ее неоценимый вклад в культуру.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Ирину Мирошниченко, народную артистку РСФСР, с днем рождения по телеграмме:
«Актриса яркого таланта и огромного обаяния, Вы вносите большой вклад в развитие отечественной культуры».
Мэр добавил, что роли Мирошниченко полюбили миллионы зрителей России и зарубежья, а фильмы с участием актрисы остались в истории золотого фонда кинематографа нашей страны. Сергей Собянин отметил «высочайшее» мастерство Ирины Петровны и ее любовь к классике.
Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года. Андрей Кончаловский подарил актрисе ее самую известную роль в своем фильме «Дядя Ваня». Также Ирина славится участием в картине Витаутаса Жалакявичюса «Это сладкое слово — свобода» и «Старый Новый год» — совместной режиссерской работы Олега Ефремова и Наума Ардашникова. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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