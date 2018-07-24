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Наконец-то: вечный холостяк Джеймс Франко представил публике любимую
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Наконец-то: вечный холостяк Джеймс Франко представил публике любимую 

Журнал ОК! 5 часов назад
40-летний Джеймс Франко не из тех, кто меняет девушек как перчатки! Долгих шесть лет актер осознанно жил в одиночестве, и только летом прошлого года эти чары пали. Убедить его вернуться на брачный рынок получилось у 25-летней красавицы по имени Дженни Пакзад.
Актер не скрывал этот роман, но и не представлял свою избранницу публике официально. Поклонникам приходилось довольствоваться фотографиями папарацци. Наконец он это сделал! Влюбленные вместе пришли на премьеру фильма Straight White Men в Нью-Йорке.
Джеймс Франко и Дженни Пакзад
Ранее в интервью GQ актер рассказал, почему на протяжении столь долгого времени не начинал любовных романов:
У меня был кризис. И только в прошлом году я осознал, что пытаюсь убежать от людей и чувств, поэтому буквально растворился в работе. К тому же, я боялся довериться кому-то, считал, что в таком случае буду слишком уязвим. Поэтому я не готов был пустить в свой мир кого-то еще. Но все же я понял, что глубоко заблуждался, сделав такой выбор
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