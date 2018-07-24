Закрытая за нарушения правил пожарной безопасности «Заря» откроется фильмом «Бал пожарных»

Кинотеатр «Заря», закрытый из-за нарушений требований пожарной безопасности, откроется в четверг, 26 июля. Об этом «Клопс» сообщил арт-директор кинотеатра Артём Рыжков.

Кинотеатр откроется с утра, а в 19:00 состоится показ фильма чешского режиссёра Милоша Формана , который известен как автор фильма «Пролетая над гнездом кукушки» и лауреат нескольких «Оскаров». В «Заре» покажут его комедию про праздник — «Бал пожарных».

"Пять месяцев мы боролись со всеми недостатками, и нам удалось устранить 35 предписаний. Поэтому всех людей этой профессии мы приглашаем на этот показ бесплатно, если они принесут удостоверение или будут в форме. Нам очень радостно видеть, что мы сумели решить проблемы совместными усилиями", — рассказал Артём Рыжков.

Рыжков также отметил, что тех, кто не имеет отношения к профессии пожарного, но придёт в костюме, они обязательно поощрят.

Кинотеатр «Заря» из-за нарушений требований безопасности решением суда опечатали 1 марта 2018 года. Позже стало известно, что здание не откроют до окончания чемпионата мира по футболу.