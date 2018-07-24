Ещё
Закрытая за нарушения правил пожарной безопасности «Заря» откроется фильмом «Бал пожарных»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Закрытая за нарушения правил пожарной безопасности «Заря» откроется фильмом «Бал пожарных» 

Клопс.Ru 5 часов назад
Фото: Клопс.Ru
Кинотеатр «Заря», закрытый из-за нарушений требований пожарной безопасности, откроется в четверг, 26 июля. Об этом «Клопс» сообщил арт-директор кинотеатра Артём Рыжков.
Кинотеатр откроется с утра, а в 19:00 состоится показ фильма чешского режиссёра Милоша Формана, который известен как автор фильма «Пролетая над гнездом кукушки» и лауреат нескольких «Оскаров». В «Заре» покажут его комедию про праздник — «Бал пожарных».
"Пять месяцев мы боролись со всеми недостатками, и нам удалось устранить 35 предписаний. Поэтому всех людей этой профессии мы приглашаем на этот показ бесплатно, если они принесут удостоверение или будут в форме. Нам очень радостно видеть, что мы сумели решить проблемы совместными усилиями", — рассказал Артём Рыжков.
Рыжков также отметил, что тех, кто не имеет отношения к профессии пожарного, но придёт в костюме, они обязательно поощрят.
Кинотеатр «Заря» из-за нарушений требований безопасности решением суда опечатали 1 марта 2018 года. Позже стало известно, что здание не откроют до окончания чемпионата мира по футболу.
Клопс.Ru: последние новости
Hollywood Reporter назвал 25 лучших злодеев в истории кино На кинофестиваль "Короче-2018" в Калининград приедут Вдовиченков и Лядова Кино из регионов и лента с участниками трагедии в “Норд-Осте”: стала известна конкурсная программа фестиваля "Короче"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках13
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»20
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение