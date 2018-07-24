Бутман сыграет в спектакле «Онегин-блюз»

За постановку взялся известный режиссер Михаил Цитриняк

Народный артист России, выдающийся саксофонист Игорь Бутман в среду примет участие в необычном спектакле, иронической драме по мотивам романа А. С. Пушкина «Онегин-блюз». Этот спектакль называют театральной песней любви, «спетой» двумя народными артистами России Игорем Бутманом и Алексеем Гуськовым

Задумана сценическая версия « Евгения Онегина » еще много лет назад, но лишь недавно все кусочки паззла сошлись на сцене театра «Содружество актеров Таганки» при содействии продюсера Леонида Робермана

За постановку взялся известный режиссер Михаил Цитриняк, а выдающегося саксофониста с мировым именем Игоря Бутмана пригласили на главную музыкальную роль, ведь никто лучше него не смог бы прочувствовать блюзовое настроение «Онегина».

Спектакль полон загадок и мистики. Кроме главных действующих лиц в спектакле участвует певец театра «Геликон-опера» Николай Дорожкин.