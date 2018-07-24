Бутман сыграет в спектакле «Онегин-блюз» 

За постановку взялся известный режиссер Михаил Цитриняк.
Народный артист России, выдающийся саксофонист Игорь Бутман в среду примет участие в необычном спектакле, иронической драме по мотивам романа А. С. Пушкина «Онегин-блюз». Этот спектакль называют театральной песней любви, «спетой» двумя народными артистами России Игорем Бутманом и Алексеем Гуськовым.
Задумана сценическая версия «Евгения Онегина» еще много лет назад, но лишь недавно все кусочки паззла сошлись на сцене театра «Содружество актеров Таганки» при содействии продюсера Леонида Робермана.
За постановку взялся известный режиссер Михаил Цитриняк, а выдающегося саксофониста с мировым именем Игоря Бутмана пригласили на главную музыкальную роль, ведь никто лучше него не смог бы прочувствовать блюзовое настроение «Онегина».
Спектакль полон загадок и мистики. Кроме главных действующих лиц в спектакле участвует певец театра «Геликон-опера» Николай Дорожкин.