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Вход на творческий вечер Ксении Лавровой-Глинки будет свободным
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Вход на творческий вечер Ксении Лавровой-Глинки будет свободным 

Newsroom24 4 часа назад
Фото: Newsroom24
Творческий вечер актрисы театра и кино Ксении Лавровой-Глинки. Зрители услышат в ее исполнении песни и стихи состоится в рамках II фестиваля нового российского кино «Горький fest»в Нижегородском театре «Комедiя» 25 июля в 17:00. Об этом сообщают организаторы.
Актриса сыграла одну из ролей в музыкальной мелодраме Олега Трофима «Лед». Фильм будет показан в рамках внеконкурсной программы кинофестиваля «Горький fest».
Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих.
Справка. Ксения Лаврова-Глинка — российская актриса театра и кино. Окончила школу-студию МХАТ в 1998 году (курс О. П. Табакова) и была принята в труппу театра «Et cetera» под руководством А. А. Калягина. Помимо ролей в театре «Et Cetera» в 2001 году актриса была приглашена в МХТ им. А. П. Чехова, где сыграла в спектакле «№ 13». В 2005 году была принята в труппу Московского художественного театра имени Чехова. Ксения Лаврова-Глинка играет в фильмах различных жанров от комедий до остросюжетных боевиков, а также в сериалах «Судьба на выбор», «Склифосовский», «Молодежка», «Тяжелый песок», «Хиромант-2», «Монтекристо», «Закрытая школа».
Напомним, фестиваль «Горький fest» открылся 20 июля 2018 года в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького. Показы фильмов проходят с 21 по 25 июля 2018 года в театре драмы, а также в кинотеатрах «Орленок», «Зарница», «Буревестник» и «Смена» и в центре культуры «Рекорд». Кроме того, во все дни фестиваля «Горький fest» работает открытый летний кинотеатр на Нижневолжской набережной. Закрытие фестиваля — 26 июля 2018 года. Подробная программа фестиваля опубликована на сайте gorkyfest.ru, а также на портале мэрии нижнийновгород.рф.
Напомним, «Горький fest» — это кинофестиваль современного российского кино. Конкурсная программа собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео и документалистики.
Как сообщалось ранее, 31 января 2018 года в Литературном музее Максима Горького глава города Владимир Панов, актер и президент фестиваля «Горький fest» Михаил Пореченков и продюсер фестиваля, генеральный директор продюсерского центра «ЛЮКСАР» Оксана Михеева подписали трехстороннее соглашение о проведении в Нижнем Новгороде второго фестиваля российского кино «Горький fest». «Кинофестиваль действительно станет грандиозным событием. Организаторы готовят много форматов, один из которых будет посвящен юбилею Горького», — заявил Владимир Панов.
Newsroom24: последние новости
Владимир Панов встретится с жителями Ленинского района 26 июля Летний кинотеатр фестиваля «Горький fest» откроется на Нижне-Волжской набережной 21 июля Фильм «Пастель из собрания Русского музея» покажут нижегородцам 22 июля
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