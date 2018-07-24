Вход на творческий вечер Ксении Лавровой-Глинки будет свободным

Творческий вечер актрисы театра и кино Ксении Лавровой-Глинки. Зрители услышат в ее исполнении песни и стихи состоится в рамках II фестиваля нового российского кино «Горький fest»в Нижегородском театре «Комедiя» 25 июля в 17:00. Об этом сообщают организаторы.

Актриса сыграла одну из ролей в музыкальной мелодраме Олега Трофима «Лед». Фильм будет показан в рамках внеконкурсной программы кинофестиваля «Горький fest».

Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих.

Справка. Ксения Лаврова-Глинка — российская актриса театра и кино. Окончила школу-студию МХАТ в 1998 году (курс О. П. Табакова) и была принята в труппу театра «Et cetera» под руководством А. А. Калягина. Помимо ролей в театре «Et Cetera» в 2001 году актриса была приглашена в МХТ им. А. П. Чехова, где сыграла в спектакле «№ 13». В 2005 году была принята в труппу Московского художественного театра имени Чехова. Ксения Лаврова-Глинка играет в фильмах различных жанров от комедий до остросюжетных боевиков, а также в сериалах «Судьба на выбор», «Склифосовский», «Молодежка», «Тяжелый песок», «Хиромант-2», «Монтекристо», «Закрытая школа».

Напомним, фестиваль «Горький fest» открылся 20 июля 2018 года в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького. Показы фильмов проходят с 21 по 25 июля 2018 года в театре драмы, а также в кинотеатрах «Орленок», «Зарница», «Буревестник» и «Смена» и в центре культуры «Рекорд». Кроме того, во все дни фестиваля «Горький fest» работает открытый летний кинотеатр на Нижневолжской набережной. Закрытие фестиваля — 26 июля 2018 года. Подробная программа фестиваля опубликована на сайте gorkyfest.ru, а также на портале мэрии нижнийновгород.рф.

Напомним, «Горький fest» — это кинофестиваль современного российского кино. Конкурсная программа собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео и документалистики.