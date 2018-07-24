Ещё
Московская кинокомиссия утвердила для съемок четыре новых картины
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Московская кинокомиссия утвердила для съемок четыре новых картины 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
Члены Московской кинокомиссии во вторник утвердили для съемок в столице четыре фильма, в одном из них сыграет Евгений Миронов, а в другом — Александр Домогаров, передает корреспондент РИАМО.
В мэрии Москвы состоялось пятое заседание Московской кинокомиссии под председательством заммэра Леонида Печатникова.
«Четыре картины сегодня на комиссии утвердили для съемок», — сказала генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко.
В частности, в ближайшее время планируется начать съемки фильмов «Большая поэзия» режиссера Александра Лунгина, «Сбитые прогрессом» режиссера Петра Буслова, сериалов «Пробуждение» режиссера Эдуарда Парри с Евгением Мироновым в главной роли и «Заключение» режиссера Сергея Попова с Александром Домогаровым в главной роли.
РИАМО: последние новости
Назван лидер российского кинопроката за минувший уикэнд Экс‑бухгалтер «Седьмой студии» дала показания против Серебренникова Музей‑заповедник «Зарайский кремль» подготовил выставку к своему 100‑летию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ляпы в советских мультиках13
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»20
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение