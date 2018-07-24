Актер-подросток из фильма «Оно» оказался в центре гомофобного скандала

Экс-подружка 14-летнего актера Джека Дилана Грейзера, сыгравшего одну из главных ролей в фильме по роману Стивена Кинга «Оно», опубликовала в твиттере переписку, которая может поставить под удар карьеру начинающего артиста.

В переписке Джек, сыгравший в хорроре «Оно» болезненного и зависимого от матери Эдди, использует бранные слова в отношении геев. Также он говорит, что парням не стоит пользоваться косметикой, а он сам мечтал бы жить в 1950-1960-е годы, когда у людей «были какие-то границы».

На актера сразу же обрушилась волна критики в соцсетях: его обвиняют в гомофобии и недостаточной осведомленности.