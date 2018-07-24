Ещё
Актер-подросток из фильма «Оно» оказался в центре гомофобного скандала
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Актер-подросток из фильма «Оно» оказался в центре гомофобного скандала 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Экс-подружка 14-летнего актера Джека Дилана Грейзера, сыгравшего одну из главных ролей в фильме по роману Стивена Кинга «Оно», опубликовала в твиттере переписку, которая может поставить под удар карьеру начинающего артиста.
В переписке Джек, сыгравший в хорроре «Оно» болезненного и зависимого от матери Эдди, использует бранные слова в отношении геев. Также он говорит, что парням не стоит пользоваться косметикой, а он сам мечтал бы жить в 1950-1960-е годы, когда у людей «были какие-то границы».
На актера сразу же обрушилась волна критики в соцсетях: его обвиняют в гомофобии и недостаточной осведомленности.
Ранее французский актер Жан-Клод Ван Дамм подвергся критике после того, как посмеялся над гей-браками в эфире ток-шоу.
Газета.Ru: последние новости
Кевин Смит назвал дату начала съемок нового фильма о Джее и Молчаливом Бобе Съемки новых "Гардемаринов" начнутся осенью Кинокритик: будем с нетерпением ждать новой серии про агента 007
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ляпы в советских мультиках13
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»20
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение