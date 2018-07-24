«Все переврали»: 10 исторических фильмов, исказивших реальные исторические факты

Всем известно, что порой ради более зрелищного и увлекательного сюжета создатели очередной исторической драмы жертвуют некоторыми фактами и закрывают глаза на отдельные детали. От «Храброго сердца» и «Влюбленного Шекспира» до «Перл-Харбора» — вспоминаем фильмы, в отношении которых говорить об исторической достоверности вообще не приходится.

«Храброе сердце» (1995)

Хорошо известная как исторически неточная, история о шотландском герое Уильяме Уоллесе просто изобилует проблемами. Во-первых, прозвище «Храброе сердце» принадлежит Роберту Брюсу (который является предателем в фильме). Да и килты в то время еще никто не носил. Во-вторых, Уоллес был рожден не в бедности, как это показывает фильм. Он и близко не подходил к королеве Изабелле, не говоря уже о том, чтобы иметь с ней какую-то связь. И самая вопиющая ошибка фильма — отсутствие моста на знаменитой битве на Стерлингском мосту.

«Ю-571» (2000)

Молоденький Мэттью Макконахи

Подводный боевик о Второй мировой войне приписывает захват шифровальной машины «Энигма» Америке вместо Англии. Этот шаг был чистым маркетингом, но имел далеко идущие последствия. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр назвал это «оскорблением воспоминаний» участников войны, а Билл Клинтон написал письмо, в котором подчеркнул вымышленный характер фильма. Даже Эйр, который сам изменил события истории в качестве маркетингового хода, признал свою ошибку: «мои дедушка и бабушка воевали во время Второй мировой войны, и я сам был бы лично оскорблен, если бы кто-то исказил их достижения».

«10 000 лет до н.э.» (2008)

Журнал Archaeology Magazine написал об этом фильме так: «Неудивительно, что это племя голодает, и трудно симпатизировать им, потому что любая культура, которая пытается охотиться на мамонтов с сетью, получает то, что заслуживает». Почти все в нем неточно, если учесть название, говорящее, что действие в фильме происходит за 10 тысяч лет до нашей эры. Вымершие животные и те, которые еще не эволюционировали, бродят тут и там. Человек приучает мамонта. Парусники вообще находились в тысячелетиях от появления. Саблезубые кошки не были размером с бегемотов!

«Патриот» (2000)

«Патриот» Мела Гибсона не претендует на правдивую историю, но он показывает исторические события, детали которых искажены. Бенджамин Мартин был убийцей и насильником, а не каким-то колониальным героем. Британцы в фильме совершают зверства, которых в реальности никогда не было, сжигая людей заживо в церкви, например. Ну и на существование рабства в ту эпоху сценаристы тоже закрыли глаза.

«Перл-Харбор» (2001)

Сценарий: Рэндалл Уоллес

Опять Уоллес. На этот раз сценарист «Храброго сердца» занялся американской историей и подошел к написанию «Перл-Харбора» как к написанию сценария для какого-нибудь сериала CW. Уоллес написал историю о двух реальных лейтенантах армии, хотя реальны там только имена. Их действия и личная жизнь как будто взяты из мыльной оперы или второсортного бюджетного фильма. Портрет японцев также искажен — в картине их показывают какими-то жадными дикарями. В общем, мало того, что показано в фильме, было на самом деле.

«Апокалипсис» (2006)

Сценарий: Мел Гибсон и Фарад Сафиниа

Третий фильм в этом списке, в котором фигурирует Мел Гибсон. Похоже, он хочет написать свою собственную историю. Его жертвы на этот раз — древние Майя. Как показано в «Апокалипсисе», в целом мирные люди были кровожадными дикарями, людьми джунглей, хотя исследования и доклады ученых показывают, что майя были в основном фермерами.

«Бесславные ублюдки» (2009)

Квентин просто использовал Вторую мировую войну в качестве фона для своих «Бесславных ублюдков». Он и не пытался рассказать правду. Спойлер: на самом деле Гитлер, конечно, не был, как у Тарантино, убит в кинотеатре.

«Игры разума» (2001)

История жизни Джона Нэша, гения и нобелевского лауреата, рассказана в оскароносном фильме Рона Ховарда , но многие детали не соответствуют действительности. Нэш был шизофреником, как изображено в фильме, но диагноз был поставлен гораздо, гораздо позже, чем показано в картине. Многие люди из его окружения выдуманы. Его первый брак и сын остались за бортом сюжета. Симптомы болезни, которые составляют значительную часть фильма, очень драматизированы.

«Влюбленный Шекспир» (1998)

«Влюбленный Шекспир» не претендует на истину, хотя и использует много реальных имен, мест, событий и ситуаций. История рассказывает историю Уильяма и Виолы и о том, как их несчастный любовный роман вдохновил Шекспира написать «Ромео и Джульетту», его самое известное произведение. Большая часть фильма — предположение, которое нельзя опровергнуть, но хронология написания Шекспиром «Ромео и Джульетты», а затем и «Двенадцатой ночи» неверна. И королева Елизавета никогда бы не пошла на пьесу вне двора, и уж точно не вышла бы на публику во время бубонной чумы.

«Охотник на лис» (2014)

История чемпиона по борьбе Дэйва Шульца в доме миллионера Джона Дюпона. Многое из показанного, детали борьбы и внешний вид — правда, но отношений между Марком Шульцем (Ченнинг Татум) и Дюпоном ( Стив Карелл ), показанных в фильме, никогда не было. Дюпон был гораздо ближе к Дэйву ( Марк Руффало ), человеку, которого он в конечном итоге убил.

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