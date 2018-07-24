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Вблизи Бутырского района бесплатно покажут фильм Геннадия Полоки «Интервенция»
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Вблизи Бутырского района бесплатно покажут фильм Геннадия Полоки «Интервенция» 

Управа Бутырского района города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Показ фильма Геннадия Полоки «Интервенция» состоится 26 июля вблизи Бутырского района. Всех желающих ждут в Еврейском музее на Образцова.
— Фильм снят по пьесе Льва Славина конца 1920-х годов. Действие происходит зимой и весной 1919 года в оккупированной войсками Антанты Одессе. Большевики-подпольщики агитируют французских солдат за советское «правое дело». После просмотра зрители обсудят картину с ведущим вечера Ури Гершовичем и экспертом Василием Корецким, — сообщили в пресс-службе музея.
Начало в 19.00. Напомним, Еврейский музей находится по адресу ул. Образцова, д. 11, стр. 1А. Вход свободный после предварительной регистрации на сайте музея: https://www.jewish-museum.ru/events/prosmotr-i-obsuzhdenie-filma-interventsiya-gennadiya-poloki/. (ис)
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