Вблизи Бутырского района бесплатно покажут фильм Геннадия Полоки «Интервенция»

Показ фильма Геннадия Полоки «Интервенция» состоится 26 июля вблизи Бутырского района. Всех желающих ждут в Еврейском музее на Образцова.

— Фильм снят по пьесе Льва Славина конца 1920-х годов. Действие происходит зимой и весной 1919 года в оккупированной войсками Антанты Одессе. Большевики-подпольщики агитируют французских солдат за советское «правое дело». После просмотра зрители обсудят картину с ведущим вечера Ури Гершовичем и экспертом Василием Корецким, — сообщили в пресс-службе музея.

Начало в 19.00. Напомним, Еврейский музей находится по адресу ул. Образцова, д. 11, стр. 1А. Вход свободный после предварительной регистрации на сайте музея: https://www.jewish-museum.ru/events/prosmotr-i-obsuzhdenie-filma-interventsiya-gennadiya-poloki/. (ис)