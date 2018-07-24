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Роберт Де Ниро станет помощником Джокера
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Роберт Де Ниро станет помощником Джокера 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Темный рыцарь"
Роберт Де Ниро, вероятно, появится в новой ленте о главном противнике Бэтмена — Джокере.
Вместе с исполнителем главной роли Хоакином Фениксом Де Ниро планирует снятся в предстоящей картине "Джокер", по поводу чего уже ведет переговоры с продюсерами проекта. Известно, что актер пробуется на роль помощника знаменитого злодея, ведущего телевидения, с помощью которого будут осуществляться планы Джокера.
Новая лента киновселенной DC будет отличаться сокращенным бюджетом (всего $55 млн) и малым количеством экшн-сцен.
Премьера фильма Тодда Филлипса запланирована на 4 октября 2019 года.
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