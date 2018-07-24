Образы-штампы: доктор с палочкой, детектив в плаще 

Доктор с палочкой Самый известный в наше время «хромающий доктор» — главный герой сериала «Доктор Хаус». Остроумный врач с незаурядным интеллектом в исполнении Хью Лори (Hugh Laurie) всегда способен разоблачить пациента и докопаться до истины — не зря ключевая фраза в сериале звучит как «Все лгут». Помимо харизмы и язвительности, доктора Грегори Хауса невозможно представить без трости.
Фото: кадр из сериала «Доктор Хаус»
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Тростью пользовался и доктор Джон Ватсон в первой серии британского сериала «Шерлок». Правда, в отличие от доктора Хауса, от этого аксессуара он быстро избавился — оказалось, что боли Ватсона психосоматические, а хромота проходит, стоит ему увлечься расследованием и получить всплеск адреналина.
Фото: кадр из сериала «Шерлок»
Доктор Керри Уивер из популярного медицинского сериала 90-х «Скорая помощь» в исполнении Лоры Иннес хромает с рождения — и делала это задолго до Грегори Хауса. Она перемещается по клинике, опираясь на костыль.
Фото: кадр из сериала «Скорая помощь» Детектив в плаще Впервые детективы в длинных светлых плащах появились на экране очень давно, в сороковые и пятидесятые годы прошлого века, когда в американском кино доминировал пессимистичный и драматичный жанр нуар. Фильмы в этом жанре редко обходились без частных детективов и роковых красавиц. Образ детектива в плаще стал запоминающимся благодаря роли Хамфри Богарта (Humphrey Bogart) в картине «Мальтийский сокол» 1941 года.
Фото: кадр из фильма «Мальтийский сокол»
Еще более известным этот образ стал благодаря американскому детективному телесериалу «Коломбо». Сериал выходил на телевидении с 1968 по 2003 год, главную роль — лейтенанта с итальянской фамилией Коломбо — исполнил Питер Фальк. Коломбо курит дешевые сигары и в любую погоду носит помятый бежевый плащ.
Фото: кадр из сериала «Коломбо»
В американских сериалах и фильмах активно эксплуатируется образ детектива в плаще. Он встречается, например, в сериале «Кости».
Фото: кадр из сериала «Кости»
Примерил классический образ детектива в плаще и Леонардо Ди Каприо: в этом амплуа он появился в детективном триллере режиссера Мартина Скорсезе «Остров проклятых».
Фото: кадр из фильма «Остров проклятых» Крутой парень с пистолетом Этот образ-штамп особенно бросается в глаза на киноафишах. Если в описании фильма встречается слово «боевик», дизайнеры афиши не утруждают себя поиском нестандартных решений, и просто ставят на нее главного героя с пистолетом в руке. Дуло пистолета обязательно должно находиться на первом плане, ближе к зрителю, а герой должен иметь как можно более решительное выражение лица.
Классическим примером этого штампа считается афиша фильма «Профессионал», вышедшего в 1981 году. Главную роль, французского секретного агента Жосслена Бомона, в нем исполнил Жан-Поль Бельмондо.
Фото: афиша фильма «Профессионал»
В таком же образе появляется на афише боевика «Смертельный удар» Стивен Сигал.
Фото: афиша фильма «Смертельный удар»
Для проката на территории Германии на афишу фильма «Ловушка» поставили Тиля Швайгера. Пистолет в руке, красный фон… Ничего не напоминает?
Фото: афиша фильма «Ловушка»
Жанр «боевик» немыслим без фильмов с участием Джейсона Стейтема (Jason Statham). Он и «Перевозчик», и «Механик» и «Защитник»… Внимание зрителей дизайнеры афиши неустанно пытаются привлечь большим пистолетом и суровым выражением лица героя.
Фото: афиша фильма «Защитник»