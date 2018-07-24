Ольга Понизова: куда исчезла звезда сериалов 90-х

Ольга Понизова запомнилась большинству российских зрителей, благодаря телесериалам «Зал ожидания», «Бандитский Петербург», «Две судьбы» и многих других. Несмотря на то, что актриса пользовалась популярностью, в 2000-х она вдруг исчезла с экранов. Оказалось, что виной тому стало обретенное Понизовой семейное счастье и последующая за ним трагедия.

Прирожденная актриса

Ольга Понизова появилась на свет в 1974 году в столице. С юности Ольга увлекалась актерским мастерством и даже посещала киношколу, поэтому неудивительно, что, еще будучи старшеклассницей, она уже снялась в своем первом фильме «Не сошлись характерами». Распрощавшись со средней школой, Понизова подала документы в Щукинское училище. Успешная студентка появилась во второй картине «Грех. История страсти». Именно тогда Ольгу и заметили режиссеры.

Настоящая популярность пришла к актрисе после фильма Д. Астрахана «Все будет хорошо». А потом были сериалы «Зал ожидания», «Бандитский Петербург», «Две судьбы» и другие картины. Съемки Понизова совмещала с игрой на театральной сцене.

Главное — семья

Личная жизнь Ольги поначалу тоже складывалась неплохо. Еще во времена студенчества она познакомилась со своим будущим мужем Андреем Челядиновым, который потом стал популярным ведущим и продюсером. В 1995 году у супругов родился сын Никита. Несмотря на то, что Ольге приходилось разрываться между семьей и работой, она продолжала строить свою карьеру. Так длилось несколько лет, пока отношения между Андреем и Ольгой окончательно не разладились, и они не расстались.

Андрей Челядинов помогал бывшей жене и сыну, но Понизова в какой-то момент все равно решила, что этого Никите будет недостаточно. Ольга осталась служить в театре, но кинематограф оставила. В 2007 году она в последний раз приняла предложение сняться в кино. Это была мелодрама Юрия Стыцковского «Ты всегда будешь со мной». Название картины стало для актрисы пророческим: через 8 лет в ее жизни произошла большая трагедия.

Гибель сына

В ночь со 2 на 3 июля 2015 года случилось несчастье: сын Ольги Понизовой Никита Челядинов погиб. 19-летний парень скончался в результате автомобильной аварии в Подмосковье. Машиной, которая на огромной скорости врезалась в отбойник, управлял его приятель Александр Тихонов . Водитель, уже не раз попадавшийся на нарушении правил дорожного движения, тем не менее выжил. Ему дали 3, 5 года в колонии-поселении и присудили штраф.

Ольга Понизова тяжело переживала утрату. Она стала замкнутой и никого к себе не подпускала. Актриса не общалась с журналистами, поэтому комментарии по поводу случившегося давал ее бывший супруг Андрей Челядинов.

В данный момент Понизова играет исключительно на театральной сцене и занимается благотворительной деятельностью.

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