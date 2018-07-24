Главный приз Одесского кинофестиваля получил фильм с другом Моторолы

На Одесском международном кинофестивале главный приз достался белорусскому фильму «Хрусталь», где снялся друг погибшего командира батальона ДНР Моторолы ( Арсена Павлова ) рэпер Хаски, а главную роль исполнила супруга певца Алина Насибуллина

«Ну вот оказалось, что главный приз ОМКФ достался фильму, где главную роль играет жена рэпера Хаски, и он сам в том кино тоже есть. Хаски — Дмитрий Кузнецов из Бурятии, который писал песни для убийцы из Ростова — заправщика Моторолы, был у него в батальоне «Спарта», в ДАПе, дружит с идеологом рашизма Захаром Прилепиным», — написала в своем Facebook Алена Балаба.

Она процитировала рассказ Прилепина о том, как Хаски приходил к Мотороле устраиваться в батальон «Спарта», а тот позвал его фотокорром.

«Это зашквар, малыши», — подытожила Балаба.

При этом режиссер картины Дария Жук, как заметили в комментариях к записи, на пресс-конференции сообщила, что не знала о биографии актеров.

«Хрусталь» выдвинут от Белоруссии на премию «Оскар». Весь фильм снимался в Белоруссии в совместном производстве с кинокомпаниями из США, Германии и России.

Напомним, в апреле главный приз 17-го фестиваля Tribeca Film Festival в Нью Йорке получил короткометражный фильм «Дежурство», где писатель Захар Прилепин сыграл ополченца ДНР.

Командир добровольческого батальона армии ДНР «Спарта» Арсен Павлов был убит 17 октября 2016 года в результате террористического акта в Донецке.