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Главный приз Одесского кинофестиваля получил фильм с другом Моторолы
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Главный приз Одесского кинофестиваля получил фильм с другом Моторолы 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На Одесском международном кинофестивале главный приз достался белорусскому фильму «Хрусталь», где снялся друг погибшего командира батальона ДНР Моторолы (Арсена Павлова) рэпер Хаски, а главную роль исполнила супруга певца Алина Насибуллина.
«Ну вот оказалось, что главный приз ОМКФ достался фильму, где главную роль играет жена рэпера Хаски, и он сам в том кино тоже есть. Хаски — Дмитрий Кузнецов из Бурятии, который писал песни для убийцы из Ростова — заправщика Моторолы, был у него в батальоне «Спарта», в ДАПе, дружит с идеологом рашизма Захаром Прилепиным», — написала в своем Facebook Алена Балаба.
Она процитировала рассказ Прилепина о том, как Хаски приходил к Мотороле устраиваться в батальон «Спарта», а тот позвал его фотокорром.
«Это зашквар, малыши», — подытожила Балаба.
При этом режиссер картины Дария Жук, как заметили в комментариях к записи, на пресс-конференции сообщила, что не знала о биографии актеров.
«Хрусталь» выдвинут от Белоруссии на премию «Оскар». Весь фильм снимался в Белоруссии в совместном производстве с кинокомпаниями из США, Германии и России.
Напомним, в апреле главный приз 17-го фестиваля Tribeca Film Festival в Нью Йорке получил короткометражный фильм «Дежурство», где писатель Захар Прилепин сыграл ополченца ДНР.
Командир добровольческого батальона армии ДНР «Спарта» Арсен Павлов был убит 17 октября 2016 года в результате террористического акта в Донецке.
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