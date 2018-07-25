Одесский фестиваль раскритиковали на Украине за фильм с «другом Моторолы»

Балаба утверждает, что Кузнецов входил в состав донбасского батальона «Спарта», руководителем которого был Арсений Павлов (Моторола). В подтверждение своих слов журналистка привела цитату из блога писателя Захара Прилепина , занимавшего ранее пост замкомбата армии ДНР.

В 2016 году Прилепин писал, что Хаски приходил к Мотороле «устраиваться на работу» в Донецк, и после беседы командир «Спарты» позвал его к себе работать фотографом. По словам писателя, у этой истории «было продолжение», но публично об этом никто не высказывался.

"Ну вот оказалось, что главный приз ОМКФ достался фильму, где главную роль играет жена рэпера Хаски, и он сам в том кино тоже есть. Это зашквар, малыши", — написала журналистка на своей странице в Фейсбуке.

В комментариях журналистке передали слова режиссера картины Дарьи Жук , которая сказала, что ничего не знала об этой истории.

Съемки фильма «Хрусталь» проходили в Белоруссии. По сюжету главная героиня (Алина Насибуллина) — девушка-диджей — пытается уехать из Белоруссии 1990-х в Америку. Картина будет представлена от Белоруссии на соискание премии «Оскар».