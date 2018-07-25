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Одесский фестиваль раскритиковали на Украине за фильм с «другом Моторолы»
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Одесский фестиваль раскритиковали на Украине за фильм с «другом Моторолы» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Украина.ру
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинская журналистка Лена Балаба раскритиковала решение жюри Одесского кинофестиваля, присудившего главный приз фильму «Хрусталь», в котором сыграл российский рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) и его жена Алина Насибуллина.
Балаба утверждает, что Кузнецов входил в состав донбасского батальона «Спарта», руководителем которого был Арсений Павлов (Моторола). В подтверждение своих слов журналистка привела цитату из блога писателя Захара Прилепина, занимавшего ранее пост замкомбата армии ДНР.
В 2016 году Прилепин писал, что Хаски приходил к Мотороле «устраиваться на работу» в Донецк, и после беседы командир «Спарты» позвал его к себе работать фотографом. По словам писателя, у этой истории «было продолжение», но публично об этом никто не высказывался.
"Ну вот оказалось, что главный приз ОМКФ достался фильму, где главную роль играет жена рэпера Хаски, и он сам в том кино тоже есть. Это зашквар, малыши", — написала журналистка на своей странице в Фейсбуке.
В комментариях журналистке передали слова режиссера картины Дарьи Жук, которая сказала, что ничего не знала об этой истории.
Съемки фильма «Хрусталь» проходили в Белоруссии. По сюжету главная героиня (Алина Насибуллина) — девушка-диджей — пытается уехать из Белоруссии 1990-х в Америку. Картина будет представлена от Белоруссии на соискание премии «Оскар».
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