Звезда «Заложников» снимается в голливудской киноленте с Энтони Хопкинсом

В этом году на кинофестивале в Берлине одним из лауреатов стал 25-летний грузинский актер Иракли Квирикадзе. Он удостоился награды European Shooting Stars Award — «Восходящая европейская звезда», которую вручают молодым и перспективным актерам. Отметим, что картина Резо Гигиниашвили «Заложники» стала для него дебютной полнометражной работой.

Получив премию, грузинский актер вместе с девятью коллегами из других европейских стран также смог принять участие в воркшопах, встретится с экспертами в области кино, знаменитыми режиссерами и продюсерами. Обычно после этого молодым актерам проще добиться мирового успеха. Похоже, что Иракли уже становится новой звездой кинематографа. На днях Гигинеишвили сообщил, что Квирикадзе получил роль в голливудской картине «Now is everything», где теперь снимает с известным актером Энтони Хопкинсом (Anthony Hopkins).

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1830045282981746887_182168354"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.5859375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.5859375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

больше по теме