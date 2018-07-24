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Звезда «Заложников» снимается в голливудской киноленте с Энтони Хопкинсом
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Звезда «Заложников» снимается в голливудской киноленте с Энтони Хопкинсом 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В этом году на кинофестивале в Берлине одним из лауреатов стал 25-летний грузинский актер Иракли Квирикадзе. Он удостоился награды European Shooting Stars Award — «Восходящая европейская звезда», которую вручают молодым и перспективным актерам. Отметим, что картина Резо Гигиниашвили «Заложники» стала для него дебютной полнометражной работой.
Получив премию, грузинский актер вместе с девятью коллегами из других европейских стран также смог принять участие в воркшопах, встретится с экспертами в области кино, знаменитыми режиссерами и продюсерами. Обычно после этого молодым актерам проще добиться мирового успеха. Похоже, что Иракли уже становится новой звездой кинематографа. На днях Гигинеишвили сообщил, что Квирикадзе получил роль в голливудской картине «Now is everything», где теперь снимает с известным актером Энтони Хопкинсом (Anthony Hopkins).
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Разведенный с Михалковой Гигинеишвили улетел к первой жене в СШАРежиссер приехал в Америку, где живет его бывшая супруга Анастасия Кочеткова, и 11-летняя дочь Мария. «Мы радуемся за его достижения и желаем дальнейших больших побед! Дорогой Иракли, всегда с тобой!», — написал Резо. Он также опубликовал кадр со съемочной площадки, где Иракли запечатлен с Хопкинсом. Поклонники были очень рады за актера, который уже добился таких успехов. Отметим, что ему только 25 лет. Квирикадзе уже несколько лет живет в Америке, где он одно время работал официантом и учился в актерской студии.
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