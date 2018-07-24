В Митине покажут отрывки из документального фильма о художнике Исааке Левитане

Библиотека №247 района Митино приглашает всех желающих в среду, 25 июля, на тематическое мероприятие «Певцы русской природы». Гостей ждет увлекательный рассказ о жизни и творчестве известных художников, писавших природу. В литературной гостиной пройдет показ отрывков из документальных фильмов о Левитане , Шишкине, Айвазовском, Саврасове и других пейзажистах.

— Особое внимание будет уделено творчеству Исаака Левитана. Участники подробно разберут несколько его самых известных картин: «Заросший пруд», «Осень», «Вечерний звон», «Дуб», — пояснила начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова

Собравшиеся также увидят электронную презентацию «Красоты природы в картинах», в которой собраны самые известные полотна художников. В завершение мероприятия каждый желающий сможет принять участие в игре-головоломке «Собери картину» и поучаствовать в викторине «Знатоки природы».

Напомним, библиотека №247 располагается по адресу: Пятницкое шоссе, д. 16/1. Начало в 11.00. Вход свободный.

Фото: wikipedia.org.