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Супергероя на ТВ впервые сыграет трансгендер
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Супергероя на американском ТВ впервые сыграет трансгендер 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Американская актриса Николь Мэйнс станет первым трансгендером, который сыграет супергероя на американском телевидении. Она присоединится к четвертому сезону сериала Supergirl по комиксам DC, сообщает Huffpost UK.
Николь Мэйнс, которая вне экрана активно борется за права ЛГБТ-сообщества, воплотит героя-трансгендера, также стремящегося помогать людям, в том числе с нетрадиционной ориентацией.
Мэйнс родилась в Нью-Йорке в 1997 году. По ее словам, она осознала себя человеком противоположного пола в возрасте трех лет и самостоятельно выбрала себе женское имя. Учась в школе, Ники пыталась ходить в туалет для девочек, но ей запрещали. В подростковом возрасте Мейнс подала и выиграла судебный иск против школы, добившись права пользоваться женским туалетом. Эта победа дала возможность другим американским трансгендерам ссылаться на ее прецедент, отстаивая свои права.
Сериал Supergirl рассказывает о двоюродной сестре Супермена — Каре Зор-Эл. Мэйнс сыграет персонажа по имени Нии Нал, известную как Мечтательница — супергероиню, способную предсказывать смерть других людей. При этом в оригинальных комиксах DC ничто не указывает на то, что Нии Нал — трансгендер.
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