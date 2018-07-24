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Названа дата съемок нового фильма о Джее и Молчаливом Бобе
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Названа дата съемок нового фильма о Джее и Молчаливом Бобе 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: View Askew Productions
Во время своего ежегодного "Вечера с Кевином Смитом" на фестивале Comic-Con режиссер Кевин Смит рассказал о съемках своего нового фильма о лучших друзьях Джее и Молчаливом Бобе.
По словам Смита, производство картины "Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка" должно начаться в ноябре. По сюжету, главные герои узнают, что по фильму о них снимут ремейк. Картина станет продолжением ленты "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар" 2001 года, в которой действие разворачивалось вокруг экранизации комиксов о приключениях Джея и Боба.
Ранее Кевин Смит уже обещал, что новое кино будет "дурацкой сатирой, высмеивающей помешанный на ремейках кинобизнес".
Всего Смит, играющий в своих фильмах роль Молчаливого Боба, снял шесть фильмов о приключениях комического дуэта, среди которых "Клерки" и "Догма".
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