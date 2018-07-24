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Кинопоказ для детей состоится в Центральной библиотеке
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Кинопоказ для детей состоится в Центральной библиотеке 

Администрация городского округа Щербинка 3 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: Центральная библиотека
Сотрудники Центральной библиотеки городского округа Щербинка проведут 25 июля тематическое мероприятие — показ художественного фильма для детей.
На встрече зрители посмотрят картину «Королевство кривых зеркал». Фильм создали в 1963 году. Картину снял режиссер Александр Роу по одноименной сказочной повести Виталия Губарева.
По сюжету фильма главная героиня — школьница Оля — через зеркало в прихожей своей квартиры попадает в волшебную страну, которая называется Королевство кривых зеркал.
Мероприятие начнется в 13:00, отметили на официальном сайте Центральной библиотеки городского округа Щербинка.
На кинопоказ ждут всех желающих.
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