Кинопоказ для детей состоится в Центральной библиотеке

Фото: Центральная библиотека

Сотрудники Центральной библиотеки городского округа Щербинка проведут 25 июля тематическое мероприятие — показ художественного фильма для детей.

На встрече зрители посмотрят картину «Королевство кривых зеркал». Фильм создали в 1963 году. Картину снял режиссер Александр Роу по одноименной сказочной повести Виталия Губарева

По сюжету фильма главная героиня — школьница Оля — через зеркало в прихожей своей квартиры попадает в волшебную страну, которая называется Королевство кривых зеркал.

Мероприятие начнется в 13:00, отметили на официальном сайте Центральной библиотеки городского округа Щербинка.

На кинопоказ ждут всех желающих.