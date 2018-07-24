Ванесса Редгрейв получит почетного «Золотого льва» Венецианского фестиваля

РИМ, 24 июля. / ТАСС /. Британская актриса, обладательница премии «Оскар» Ванесса Редгрейв примет участие в 75-м Венецианском кинофестивале, на котором ей будет вручен почетный «Золотой лев Святого Марка» за вклад в кинематограф. Об этом объявила во вторник дирекция фестиваля, который начнется на острове Лидо в Венецианской лагуне 29 августа.

В заявлении отмечается, что Редгрейв, список наград которой включает полученный в 1994 году венецианский «Кубок Вольпи» за роль в фильме «Маленькая Одесса» (Little Odessa) и «Оскар» за роль в биографической мелодраме «Джулия» (Julia, 1977 год), до сих пор остается одной из наиболее востребованных актрис в мировом авторском кино.

81-летняя исполнительница, дебютировавшая в кино в 1950-е годы, продолжает активно сниматься. Среди ее последних работ — роль в фильме молодого французского режиссера Жюльена Ландэ «Письма Асперна» (The Aspern Papers, 2018), а также в дебютной режиссерской работе для большого экрана австрийского актера Кристофа Вальца «Худший брак в Джорджтауне» (Gеorgеtоwn, 2018). Как правило, лауреатам почетных «Золотых львов» посвящаются специальные показы.