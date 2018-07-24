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Ванесса Редгрейв получит почетного «Золотого льва» Венецианского фестиваля
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Ванесса Редгрейв получит почетного «Золотого льва» Венецианского фестиваля 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
РИМ, 24 июля. /ТАСС/. Британская актриса, обладательница премии «Оскар» Ванесса Редгрейв примет участие в 75-м Венецианском кинофестивале, на котором ей будет вручен почетный «Золотой лев Святого Марка» за вклад в кинематограф. Об этом объявила во вторник дирекция фестиваля, который начнется на острове Лидо в Венецианской лагуне 29 августа.
В заявлении отмечается, что Редгрейв, список наград которой включает полученный в 1994 году венецианский «Кубок Вольпи» за роль в фильме «Маленькая Одесса» (Little Odessa) и «Оскар» за роль в биографической мелодраме «Джулия» (Julia, 1977 год), до сих пор остается одной из наиболее востребованных актрис в мировом авторском кино.
81-летняя исполнительница, дебютировавшая в кино в 1950-е годы, продолжает активно сниматься. Среди ее последних работ — роль в фильме молодого французского режиссера Жюльена Ландэ «Письма Асперна» (The Aspern Papers, 2018), а также в дебютной режиссерской работе для большого экрана австрийского актера Кристофа Вальца «Худший брак в Джорджтауне» (Gеorgеtоwn, 2018). Как правило, лауреатам почетных «Золотых львов» посвящаются специальные показы.
Фестиваль пройдет в 2018 году с 29 августа по 8 сентября в 75-й раз. На открытии будет показан новый фильм Дэмьена Шазелла «Человек на Луне» (First Man) с Райаном Гослингом в роли астронавта Нила Армстронга (1930-2012). Как было объявлено ранее, международное жюри возглавит режиссер Гильермо дель Торо.
Полную программу фестиваля огласят в Риме 25 июля. Из российского кинематографа пока известно только о включении в ретроспективную секцию «Венецианская классика» отреставрированной ленты Ларисы Шепитько (1938-1979) «Восхождение» (1976), которую представит «Мосфильм».
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