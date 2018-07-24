Энди Макдауэлл впервые за всю карьеру снялась полностью обнаженной

60-летняя Энди Макдауэлл завоевала негласный статус секс-бомбы после выхода фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» с Хью Грантом . На днях актриса доказала, что и спустя почти 30 лет она все так же горяча. В сети появились свежие кадры из драмы «Любовь после любви», на которых звезда предстала полностью обнаженной — впервые за всю карьеру.

Картина рассказывает об одинокой женщине Сюзанне, которая снова пытается найти любовь после смерти мужа. В одном из интервью звезда призналась, что фильм наделал столько шума из-за откровенных сцен с ее участием.

Я не ханжа, но раньше не задумывалась о такого рода сценах, ведь у актеров были дублеры. В этой сцене я чувствую себя очень уязвимой, но это именно тот эффект, которого хотел добиться режиссер. В некоторых сценах я занимаюсь сексом. Голая. Получилось очень эмоционально,

— сказала Макдауэлл в интервью.

Энди призналась, что чувствовала себя расслабленной во время съемок:

Мне было все равно, кто присутствовал на съемочной площадке. Я совсем не стеснялась. Мои родители более консервативные в этом плане, чем я. Я видела этот фильм три раза, и могу с уверенностью сказать, что я себе в нем нравлюсь. Я хочу оставаться красивой и здоровой как можно дольше. Я сплю по десять часов, занимаюсь йогой, много хожу пешком и сохраняю внутреннюю гармонию. Именно поэтому и чувствую себя хорошо.