Ещё
Энди Макдауэлл впервые за всю карьеру снялась полностью обнаженной
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Энди Макдауэлл впервые за всю карьеру снялась полностью обнаженной 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Энди Макдауэлл
60-летняя Энди Макдауэлл завоевала негласный статус секс-бомбы после выхода фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» с Хью Грантом. На днях актриса доказала, что и спустя почти 30 лет она все так же горяча. В сети появились свежие кадры из драмы «Любовь после любви», на которых звезда предстала полностью обнаженной — впервые за всю карьеру.
Картина рассказывает об одинокой женщине Сюзанне, которая снова пытается найти любовь после смерти мужа. В одном из интервью звезда призналась, что фильм наделал столько шума из-за откровенных сцен с ее участием.
Я не ханжа, но раньше не задумывалась о такого рода сценах, ведь у актеров были дублеры. В этой сцене я чувствую себя очень уязвимой, но это именно тот эффект, которого хотел добиться режиссер. В некоторых сценах я занимаюсь сексом. Голая. Получилось очень эмоционально,
— сказала Макдауэлл в интервью.
Энди призналась, что чувствовала себя расслабленной во время съемок:
Мне было все равно, кто присутствовал на съемочной площадке. Я совсем не стеснялась. Мои родители более консервативные в этом плане, чем я. Я видела этот фильм три раза, и могу с уверенностью сказать, что я себе в нем нравлюсь. Я хочу оставаться красивой и здоровой как можно дольше. Я сплю по десять часов, занимаюсь йогой, много хожу пешком и сохраняю внутреннюю гармонию. Именно поэтому и чувствую себя хорошо.
Карельские вести: последние новости
Комментарий Сары Джессики Паркер в Instagram Криса Нота привел в восторг поклонников сериала «Секс в большом городе» Летние киносеансы с Tele2 Больным карельским заключенным устроили интеллектуальную засаду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ляпы в советских мультиках13
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»20
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение