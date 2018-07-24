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Роберт Дауни-младший сымпровизировал свою легендарную сцену из «Железного человека»
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Роберт Дауни-младший сымпровизировал свою легендарную сцену из «Железного человека» 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Первому фильму о супергерое, принесшему огромный успех киностудии Marvel, в этом году исполняется лет. В связи с этим в сети начинают появляться до сих пор неизвестные детали со съемок «Железного человека». Как оказалось, знаменитой фразы Тони Старка «Я — Железный человек» изначально не было в сценарии и Роберт Дауни-младший (Robert.) придумал её сам в момент съемки сцены.
«У нас даже не было четкого плана и сценария. Мы придумали лишь кратенькую обрисовку персонажей и раздали этот материал актерам. Дальше они работали сами», — признался Джон Фавро (Jon), режиссер картины.
То, как поклонники восприняли этот фильм и коронную фразу Тони Старка, добавило киностудии решимости слегка отойти от комиксов и придерживаться собственных взглядов.
«Мы смогли найти баланс между сюжетом из комиксов и тем, что мы сами хотим показать. Это не изменения ради изменений. Если мы в силах показать большую глубину персонажа и раскрыть его с какой-то новой стороны, то почему бы и нет? Это никак не вредит общей истории, которая базируется на комиксах», — сказал президент Кевин Файги (Kevin).
Что ж, остается только с нетерпением ждать новых фильмов о Мстителях и надеяться, что нам все же удастся еще не раз увидеть гениальную игру Роберта Дауни-младшего в фильмах киностудии. ;
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