Знаменитые актеры, которые начинали карьеру с фильмов для взрослых

В молодости «Железный Арни» не чурался никакой работы, которая приносила доход. Он снимался в журнале для геев и даже пытался принять участие в конкурсе на самое большое мужское достоинство. Неудивительно, что в определенный момент он решил попробовать себя и в порно. Правда, когда карьера в Голливуде пошла в гору, Шварценеггер отказался не только от эротического кино, но и от откровенных сцен в художественных фильмах.

Деми Мур выросла в неблагополучной семье и очень нуждалась в деньгах. Нищета привела ее на кастинг в эротическое кино. К сожалению, в обычное порно актриса не прошла, поэтому ей предложили принять участие в съемках садо-мазо картины. За работу она получила фантастический по тем временам гонорар — $10 тысяч, который потратила на пластические операции. Получив первую роль в большом кино, она решила окончательно завязать с прошлым и сменила имя. Так из Диметрии Гайнс актриса превратилась в Деми Мур.

Сталлоне, в отличие от других знаменитостей, не скрывает, что снимался в порно. На его счету, например, лента «Вечеринка у Китти и Стада, или Итальянский жеребец». В 70-е актеру приходилось тяжело: он фактически голодал, поэтому 200 долларов, заработанные за работу в кино для взрослых на тот момент для него были огромной суммой.

Сандра Баллок снималась в порно лишь однажды, и актриса не любит об этом вспоминать. В юности ей не хватало на жизнь зарплаты официантки, поэтому она решила заработать легких денег, приняв участие в съемках кино с пометкой 18+. В числе первых киноработ в копилке Сандры значится лента «Сладенькие губки». Но не торопитесь гуглить: вы не найдете ни одного видео с ее участием. Получив первые предложения о съемках в большом кино, Баллок наняла частных детективов, чтобы те нашли и уничтожили все компрометирующие записи.

Свою первую порцию славы Дэвид Духовны получил после выхода эротического сериала «Дневник Красной Туфельки». Актер с удовольствием принимал участие в съемках эротических сцен, и не скрывал, что хочет продолжить работать в этом жанре. Позже Духовны обвинили в сексоголизме. Актер прошел курс лечения и больше не возвращался к «клубничке».