Ещё
Знаменитые актеры, которые начинали карьеру с фильмов для взрослых
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Знаменитые актеры, которые начинали карьеру с фильмов для взрослых 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Арнольд Шварценеггер
В молодости «Железный Арни» не чурался никакой работы, которая приносила доход. Он снимался в журнале для геев и даже пытался принять участие в конкурсе на самое большое мужское достоинство. Неудивительно, что в определенный момент он решил попробовать себя и в порно. Правда, когда карьера в Голливуде пошла в гору, Шварценеггер отказался не только от эротического кино, но и от откровенных сцен в художественных фильмах.
Деми Мур
Деми Мур выросла в неблагополучной семье и очень нуждалась в деньгах. Нищета привела ее на кастинг в эротическое кино. К сожалению, в обычное порно актриса не прошла, поэтому ей предложили принять участие в съемках садо-мазо картины. За работу она получила фантастический по тем временам гонорар — $10 тысяч, который потратила на пластические операции. Получив первую роль в большом кино, она решила окончательно завязать с прошлым и сменила имя. Так из Диметрии Гайнс актриса превратилась в Деми Мур.
Сильвестр Сталлоне
Сталлоне, в отличие от других знаменитостей, не скрывает, что снимался в порно. На его счету, например, лента «Вечеринка у Китти и Стада, или Итальянский жеребец». В 70-е актеру приходилось тяжело: он фактически голодал, поэтому 200 долларов, заработанные за работу в кино для взрослых на тот момент для него были огромной суммой.
Сандра Баллок
Сандра Баллок снималась в порно лишь однажды, и актриса не любит об этом вспоминать. В юности ей не хватало на жизнь зарплаты официантки, поэтому она решила заработать легких денег, приняв участие в съемках кино с пометкой 18+. В числе первых киноработ в копилке Сандры значится лента «Сладенькие губки». Но не торопитесь гуглить: вы не найдете ни одного видео с ее участием. Получив первые предложения о съемках в большом кино, Баллок наняла частных детективов, чтобы те нашли и уничтожили все компрометирующие записи.
Дэвид Духовны
Свою первую порцию славы Дэвид Духовны получил после выхода эротического сериала «Дневник Красной Туфельки». Актер с удовольствием принимал участие в съемках эротических сцен, и не скрывал, что хочет продолжить работать в этом жанре. Позже Духовны обвинили в сексоголизме. Актер прошел курс лечения и больше не возвращался к «клубничке».
SNCmedia.ru: последние новости
5 животных, которые построили блестящую карьеру в кино Ликбез: кто привозит в нашу страну зарубежных артистов 5 причин пойти на фильм «Тоня против всех» прямо сейчас
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ляпы в советских мультиках13
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»20
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение