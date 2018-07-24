Хотиненко и Варлей приедут на фестиваль исторического кино «Вече» в Великий Новгород

"Председателем членов жюри будет режиссер, продюсер Владимир Хотиненко. В этом году в рамках фестиваля еще запланирована программа к столетию ВГИКа, и Хотиненко будет проводить в Великом Новгороде свой мастер-класс. Среди членов жюри также будет работать актриса Наталья Варлей", — рассказал Степанов журналистам.

Он добавил, что в основную конкурсную программу вошли девять исторических фильмов, два из которых будут представлены впервые. «Из премьерных показов, которые мы ожидаем, — это фильм „Непрощенный“ Сарика Андреасяна, в главной роли — Дмитрий Нагиев , он играет очень серьезную роль. Также будет премьера фильма „Русский европеец“, его съемки еще не завершены», — уточнил куратор фестиваля.

По словам Степанова, также сформирована внеконкурсная программа из девяти документальных фильмов. В их числе кино о Тверском князе Михаиле Ярославиче, советском летчике Михаиле Громове и серебряном призере Паралимпийских игр в Сочи Иване Кузнецове . На отдельной площадке представят программы мультипликационных и анимационных фильмов советской эпохи.

"Здесь будут фильмы и 1939 года, и 47-го, и 57-го. Даже по названиям видно: «Били, бьем, будем бить» — агитка советских времен, «Электрификация», такие мультфильмы, которые сейчас не увидеть", — рассказал куратор. Он добавил, что организаторы впервые запустили интернет— голосование за лучший исторический телесериал, который получит приз зрительских симпатий. В число претендентов вошли сериалы «Троцкий», " Анна Каренина . История Вронского", «Золотая орда» и другие.