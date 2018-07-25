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Выживали, как могли: Трейлер фильма «Середина 1990-х»
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Выживали, как могли: Трейлер фильма «Середина 1990-х» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Актер Джона Хилл выпустил трейлер своего полнометражного режиссерского дебюта — комедийной драмы «Середина 1990-х».
Действие фильма развернется в Лос-Анджелесе. В центре истории окажется 13-летний паренек Стиви (Санни Сулджик), который проводит летние каникулы вместе с новыми друзьями-скейтерами. Он веселится, заводит опасные знакомства, сбегает от полицейских, влюбляется и неминуемо взрослеет.
Хилл стал не только режиссером, но и сценаристом проекта. На создании драмы о взрослении его вдохновили такие картины, как «Это — Англия» Шэйн Медоуз и «Детки» Ларри Кларка.
Премьера «Середины 1990-х» намечена на 19 октября.
Елизавета Бережная
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