Выживали, как могли: Трейлер фильма «Середина 1990-х»

Актер Джона Хилл выпустил трейлер своего полнометражного режиссерского дебюта — комедийной драмы «Середина 1990-х».

Действие фильма развернется в Лос-Анджелесе. В центре истории окажется 13-летний паренек Стиви (Санни Сулджик), который проводит летние каникулы вместе с новыми друзьями-скейтерами. Он веселится, заводит опасные знакомства, сбегает от полицейских, влюбляется и неминуемо взрослеет.

Хилл стал не только режиссером, но и сценаристом проекта. На создании драмы о взрослении его вдохновили такие картины, как «Это — Англия» Шэйн Медоуз и «Детки» Ларри Кларка.

Премьера «Середины 1990-х» намечена на 19 октября.

Елизавета Бережная