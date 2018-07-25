От «Безумного Макса» до «Первого Мстителя»: кинокритики выбрали топ самых зрелищных каскадерских трюков в кино 

В честь скорой премьеры фильма «Миссия невыполнима: Последствия», в котором Том Круз вновь превзошел самого себя, исполнив парочку совершенно сногсшибательных трюков, кинокритики составили список самых зрелищных каскадерских трюков в кино.
Список, составленный на основе опроса кинокритиков, получился достаточно разноплановым — в нем присутствуют и современные боевики, и старые фильмы, и супергеройские блокбастеры (куда же без них).
Вот как выглядит список самых зрелищных сцен с каскадерскими трюками в кино:
Сцена драки на лестнице из «Взрывной блондинки» с Шарлиз Терон
Сцена скачек в «Черном скакуне» (1979)
Сцена из «Первого Мстителя: Противостояние» с погоней за Баки и мотоциклом
Сцена финальной погони из «Доказательства смерти» (трюки самостоятельно исполняет Зои Белл, актриса и известнейшая женщина-каскадер)
Боевая сцена с шестами из «Безумного Макса: Дорога ярости»
Сцена с самолетом из «Миссия невыполнима: Племя изгоев»
Сцена из «Скорости» с прыжком Киану Ривза из автомобиля в автобус
попкорнnews