От «Безумного Макса» до «Первого Мстителя»: кинокритики выбрали топ самых зрелищных каскадерских трюков в кино

В честь скорой премьеры фильма «Миссия невыполнима: Последствия», в котором Том Круз вновь превзошел самого себя, исполнив парочку совершенно сногсшибательных трюков, кинокритики составили список самых зрелищных каскадерских трюков в кино.

Список, составленный на основе опроса кинокритиков, получился достаточно разноплановым — в нем присутствуют и современные боевики, и старые фильмы, и супергеройские блокбастеры (куда же без них).

Вот как выглядит список самых зрелищных сцен с каскадерскими трюками в кино:

Сцена драки на лестнице из «Взрывной блондинки» с Шарлиз Терон

Сцена скачек в «Черном скакуне» (1979)

Сцена из «Первого Мстителя: Противостояние» с погоней за Баки и мотоциклом

Сцена финальной погони из «Доказательства смерти» (трюки самостоятельно исполняет Зои Белл, актриса и известнейшая женщина-каскадер)

Боевая сцена с шестами из «Безумного Макса: Дорога ярости»

Сцена с самолетом из «Миссия невыполнима: Племя изгоев»

Сцена из «Скорости» с прыжком Киану Ривза из автомобиля в автобус

попкорнnews