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«Верните золотой состав»: зрители просят заменить Михаила Мамаева на Шевелькова и Жигунова
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«Верните золотой состав»: зрители просят заменить Михаила Мамаева на Шевелькова и Жигунова 

Eva.ru 26 минут назад
Фото: Eva.ru
Светлана Дружинина осенью этого года планирует приступить к съемкам четвертой части эпопеи о гардемаринах. Пробы завершены, и теперь режиссер начала представлять публике актеров, которые появятся в полюбившемся многим фильме. Однако актерский состав все больше разочаровывает поклонников легендарного кино.
В июне этого года Министерство культуры выделило финансирование на съемки продолжения знаменитой киносаги. Теперь же Светлана Дружинина понемногу начинает раскрыть подробности нового фильма и представлять задействованных в нем актеров. Уже известно, что Алешу Корсака вновь сыграет Дмитрий Харатьян, а также в фильм вернется персонаж Александра Домогарова — Павел Горин, появлявшийся в третьей части. Теперь же объявлен и третий гардемарин — Никита Оленев в исполнении Михаила Мамаева. С каждым новым именем поклонников гардемаринов охватывает все большее разочарование, поскольку становится очевидно — самого первого состава гардемаринов ей не видать. А те актеры, которых уже представила Дружинина, совсем не оправдали ожиданий: и Харатьян, и Домогаров очень мало похожи на своих прежних героев и выглядят их жалким подобием.
В самом первом фильме, вышедшем на экраны в 1988 году, роль Никиты Оленева сыграл Владимир Шевельков и именно он, по мнению поклонников гардемаринов, должен был сняться в продолжении. Однако известно, что между Дружининой и Шевельковым еще 30 лет назад произошел конфликт, и на съемки второй ленты режиссер его не пригласила, отдав предпочтение Михаилу Мамаеву. Именно он и сыграет эту роль в новом фильме. Большинство фанатов киноленты крайне недовольно таким решением. «При всем уважении к Михаилу Мамаеву, Шевельков был самый красивый Гардемарин» «Владимир Шевельков в роли князя нравился больше, чем Мамаев. Верните золотой состав!» «Светлана Сергеевна, а может быть забыть старые обиды и вернуть Жигунова и Шевелькова? коммерческий успех фильма сильно повышается с этой троицей, не в обиду сказано Домогарову, Мамаеву и Вам» «Всё-таки Мамаев… Ну зато он человек хороший» «Если хочется сделать крутое возвращение, а не так, прямо крутое, то я бы положила все силы, терпение и открытость, чтобы собрать команду первых гардемаринов. только тот состав создал эту энергетику» «Будущий фильм без любимых актёров заранее неинтересен…И это мнение очень многих зрителей» «Да Бог с ним с Домогаровым — пусть будет. Он не занимает чьё — то место, он — Павел Горин! Отдельный персонаж со своей историей. Но, а Жигунова и Шевелькова надо вернуть однозначно! Какие — либо другие варианты только значительно понизят успех фильма» Кстати, сам Владимир Шевельков оказался единственным из гардемаринов, кто остался недоволен своим участием в фильме — роль Никиты Оленева он считает своей актерской неудачей.
Напомним, что новая картина расскажет зрителю историю того, как становился российский флот и морская пехота на Чёрном море, а Крым постепенно становился российским. Рабочее название четвертой части приключенческой киноленты — «Гардемарины 1787».
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