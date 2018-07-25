10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»

26 июля в прокат выходит фильм «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются», вторая часть удивительной истории о дружбе маленького мальчика и огромной собаки. Кроме того, что это самый трогательный детский фильм этого лета, он интересен еще по нескольким причинам. И сейчас мы расскажем вам 10 удивительных фактов об этой картине.

1. Трилогия о приключениях Белль и Себастьяна основана на серии книг французской писательницы и актрисы Сесиль Обри. Впервые история была опубликована в 1965 году, она тут же получила экранизацию, а писательница сама выступила в роли сценариста. Телесериал стал хитом во Франции и Британии, а позже получил два сиквела и японскую рисованную экранизацию.

2. В экранизации 1965 года роль Себастьяна играл сын писательницы — Мехди Эль Глауи. В новых фильмах он тоже появился, на этот раз во второстепенной роли одного из рабочих по имени Андре. Причем до этого он последний раз играл в кино в далеком 1997 году, так что эта роль — дань уважения своей матери.

3. На роль Себастьяна претендовало 2400 мальчиков. И только двенадцать из них отправились на место съемок вместе с режиссером, чтобы из них могли выбрать подходящую кандидатуру. Выбор в итоге пал на Феликса Боссюэ , которому на момент начала съемок было всего 7 лет, как и его персонажу.

4. Критики и зрители картины отметили работу Боссюэ как «очень достойную». Семилетний мальчик будто бы и не играет, такой он и есть — непосредственный, яркий, упрямый и очень красивый. Не умилиться невозможно.

5. В книге Обри события происходили в 60-ых, но режиссер первого фильма (Николя Ванье) перенес действия «Белль и Себастьян» во времена Второй мировой войны. И это добавило картине драматизма. Во втором фильме, который снял другой режиссер ( Кристиан Дюге ), война уже закончилась.

6. Съемки фильма проходили почти целый год, режиссер не хотел экономить и настаивал на том, что весну надо снимать весной, а лето — летом. В итоге зрителей ждут потрясающие пейзажные виды Швейцарии и Франции разных сезонов.

7. Для фильма наняли специального оператора, который снимал только эпизоды с животными. Именно поэтому так реалистично выглядят все сцены общения мальчика с Белль и не только. Горные козы, овцы, волки, барсуки и даже огромный медведь — все это не компьютерная графика, а натуральная съемка и монтаж.

8. Порода Белль — пиренейская горная собака. Интерес к этой породе после выхода и телесериала 60-ых, и фильма 2013 года сильно вырос. Посмотрев картину, вы поймете почему.

9. Имя Белль — это «Красавица» в переводе с итальянского.

10. Саундтрек к первому фильму написала знаменитая французская певица ZAZ. Заглавная тема «Belle» присутствует и во втором фильме, остальная музыка принадлежит композитору Арману Амару.

А еще мы не можем не добавить, что это удивительно мудрый и добрый фильм, каких сейчас практически не снимают. Сейчас в нише детского кино есть яркие и красивые фильмы Disney. Есть «Приключения Паддингтона» или «Кролик Питер» — умилительные и развлекательные. Но кино в стиле «Бетховена» или «Дороги домой» уходит в прошлое.

Здесь родителям придется объяснить малышам, почему Себастьян не ходит в школу, почему евреям нужно бежать из деревни, кто такие цыгане, почему дядя Сезар прячет бутылку, за что итальянцы не любят французов и так далее. Да, вопросов будет много, но дети не забудут этот фильм, потому что это не просто красивая картинка.

Это фильм о настоящей дружбе, любви, опасности и отваге. И, конечно, о том, что собака — это не просто лучший друг человека, но и член семьи. И если вы хотите показать своим детям серьезный, но сказочный детский фильм, то идите в кино на фильм «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются».