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Первая обнаженка в советском кино
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Первая обнаженка в советском кино 

Рамблер 3 часа назад
Один эпизод комедии Владимира Фетина «Полосатый рейс» поначалу вызвал недовольство у тогдашнего министра культуры Екатерины Фурцевой. Увидев обнажённое тело актёра Евгения Леонова, она возмутилась. А ведь это фактически была первая сцена «ню» в советском кинематографе. Леонов соглашался сниматься в сцене в ванной при условии, что между ним и тигром будет стекло. Режиссёр дал согласие, но когда артист начал намыливаться, рабочие по команде режиссёра стекло убрали. Увидев тигра в реальности, Леонов опешил и испугался не на шутку. Он пулей вылетел из ванной, что и требовалось снять. Фурцева потребовала убрать этот эпизод из ленты, но Фетин сумел её убедить, что это комическая ситуация. Кстати, по сценарию Евгения Леонову предстояло появиться вместе с тиграми ещё в одном эпизоде: обозлившиеся тигра должны были напасть на лже-дрессировщика, пока он сидел в клетке. Но хищники оказались равнодушны к артисту, сидевшему в клетке, и не обращали на него внимания. Выход нашли дрессировщики: они дали Леонову живого поросёнка и вилку и попросили по команде ткнуть свинюшку в бок со всей силы.
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