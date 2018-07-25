Первая обнаженка в советском кино 

Один эпизод комедии Владимира Фетина «Полосатый рейс» поначалу вызвал недовольство у тогдашнего министра культуры Екатерины Фурцевой. Увидев обнажённое тело актёра Евгения Леонова, она возмутилась. А ведь это фактически была первая сцена «ню» в советском кинематографе. Леонов соглашался сниматься в сцене в ванной при условии, что между ним и тигром будет стекло. Режиссёр дал согласие, но когда артист начал намыливаться, рабочие по команде режиссёра стекло убрали. Увидев тигра в реальности, Леонов опешил и испугался не на шутку. Он пулей вылетел из ванной, что и требовалось снять. Фурцева потребовала убрать этот эпизод из ленты, но Фетин сумел её убедить, что это комическая ситуация. Кстати, по сценарию Евгения Леонову предстояло появиться вместе с тиграми ещё в одном эпизоде: обозлившиеся тигра должны были напасть на лже-дрессировщика, пока он сидел в клетке. Но хищники оказались равнодушны к артисту, сидевшему в клетке, и не обращали на него внимания. Выход нашли дрессировщики: они дали Леонову живого поросёнка и вилку и попросили по команде ткнуть свинюшку в бок со всей силы.