Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд

Сегодня голливудские фильмы можно посмотреть в любом кинотеатре. Именно в Голливуд отправляются начинающие актёры, которые мечтают стать звёздами. Впрочем, и известные артисты из Европы и России не прочь засветиться в американском блокбастере. И некоторым российским знаменитостям это удаётся.

1. Валерий Николаев в последнее время стал больше знаменит как участник скандалов, но прежде он был ярким артистом. Его самая заметная роль — Буржуй в сериале «День рождения Буржуя». Но и в Голливуде он не потерялся. Николаев постоянно ходил по кастингам, снялся в ряде фильмов и наконец-то попал к Стивену Спилбергу в ленту «Терминал», в котором главную роль играл Том Хэнкс