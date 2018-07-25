Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд 

Сегодня голливудские фильмы можно посмотреть в любом кинотеатре. Именно в Голливуд отправляются начинающие актёры, которые мечтают стать звёздами. Впрочем, и известные артисты из Европы и России не прочь засветиться в американском блокбастере. И некоторым российским знаменитостям это удаётся.
1. Валерий Николаев в последнее время стал больше знаменит как участник скандалов, но прежде он был ярким артистом. Его самая заметная роль — Буржуй в сериале «День рождения Буржуя». Но и в Голливуде он не потерялся. Николаев постоянно ходил по кастингам, снялся в ряде фильмов и наконец-то попал к Стивену Спилбергу в ленту «Терминал», в котором главную роль играл Том Хэнкс.
2. Юлия Снигирь стала популярной после выхода фантастической дилогии «Обитаемый остров». После на неё обратили внимание голливудские воротилы, в результате актриса попала в пятую часть «Крепкого орешка», став партнёршей Брюса Уиллиса.
3. Константин Хабенский полюбился отечественному зрителю после криминального сериала «Убойная сила», но статус звезды он получил после фильмов Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Когда Бекмамбетов оказался в Голливуде, он пригласил и Хабенского. Итогом этого сотрудничества стала лента «Особо опасен», где Константин снялся с Анджелиной Джоли.