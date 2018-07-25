Фото vs реальность: Джулия Робертс неузнаваемо трансформируется

Но в соцсетях 50-летняя актриса не стесняется выкладывать свое истинное лицо.

Самому романтическому фильму всех времен «Красотке» исполнилось уже 28 лет. Конечно, главные актеры ленты Ричард Гир Джулия Робертс за эти годы изменились до неузнаваемости.

Особенно постарел Ричард Гир. Хотя и на момент съемок в фильме «Красотка» актер был не молод — уже тогда разменял пятый десяток.

Джулия Робертс тоже сдает позиции. Хотя вечно сияющая широкая улыбка украшает актрису, и уже забываешь про возраст. Впрочем, в свои 50 лет Робертс не стесняется выходить на улицу без косметики и без проблем соглашается на возрастные роли в кино.

Месяц назад Джулия, дабы не отставать от молодежи, наконец завела аккаунт в Instagram. Фотографий на странице у актрисы не так много, зато все естественные — без фотошопа и фильтров. Видны и cкладки, и морщинки. Так что в своем Instagram Джулия Робертс честна с поклонниками.

Чего не скажешь о съемках для глянца. На днях актриса поучаствовала в новом фотосете, где преобразилась до неузнаваемости. В пудровой блузке и простых классических джинсах Джулия выглядела великолепно. Распущенные, слегка растрепанные ветром волосы, идеальный, при этом совсем не броский макияж — не знаем, что с ней сделали гримеры, или, быть может, всему виной идеальный свет, но Робертс будто помолодела на 20 лет.

Джулия Робертс и еще 7 звезд, которые изменили форму ушей

Как на качелях: звезды, которые худеют и толстеют на глазах

Читайте также: