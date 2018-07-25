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Фото vs реальность: Джулия Робертс неузнаваемо трансформируется
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Фото vs реальность: Джулия Робертс неузнаваемо трансформируется 

WDay.ru 4 часа назад
Фото: WDay.ru
Но в соцсетях 50-летняя актриса не стесняется выкладывать свое истинное лицо.
Самому романтическому фильму всех времен «Красотке» исполнилось уже 28 лет. Конечно, главные актеры ленты Ричард Гир и Джулия Робертс за эти годы изменились до неузнаваемости.
Особенно постарел Ричард Гир. Хотя и на момент съемок в фильме «Красотка» актер был не молод — уже тогда разменял пятый десяток.
Джулия Робертс тоже сдает позиции. Хотя вечно сияющая широкая улыбка украшает актрису, и уже забываешь про возраст. Впрочем, в свои 50 лет Робертс не стесняется выходить на улицу без косметики и без проблем соглашается на возрастные роли в кино.
Месяц назад Джулия, дабы не отставать от молодежи, наконец завела аккаунт в Instagram. Фотографий на странице у актрисы не так много, зато все естественные — без фотошопа и фильтров. Видны и cкладки, и морщинки. Так что в своем Instagram Джулия Робертс честна с поклонниками.
Чего не скажешь о съемках для глянца. На днях актриса поучаствовала в новом фотосете, где преобразилась до неузнаваемости. В пудровой блузке и простых классических джинсах Джулия выглядела великолепно. Распущенные, слегка растрепанные ветром волосы, идеальный, при этом совсем не броский макияж — не знаем, что с ней сделали гримеры, или, быть может, всему виной идеальный свет, но Робертс будто помолодела на 20 лет.
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