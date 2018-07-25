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Chloe представили новый короткометражный фильм
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Chloe представили новый короткометражный фильм 

Fancy Journal 3 часа назад
Фото: Fancy Journal
Французский модный Дом представил новый короткометражный фильм в поддержку коллекции осень-зима 2018/19. Главные роли в нем исполнили Рианна Ван Ромпей, Крис Грикайте, Софи Коэлла, Лю Вэнь и Грейс Хартцел. Автором романтической видео-истории выступил известный фэшн-фотограф Стивен Мейзел. Над beauty-образами моделей работали визажист Пэт Макграт и «звездный» парикмахер Гвидо Палау.
Съемки проходили в Бруклине в районе Ист-Ривер. В кадре молодые люди на фоне захватывающей дух панорамы Нью-Йорка катаются на велосипедах и дефилируют по импровизированному подиуму, демонстрируя образы из осенне-зимней линейки Chloe. В качестве саундтрека звучит композиция лос-анджелесского музыкального проекта Empress Of.
Напомним, источник вдохновения в работе над осенне-зимней коллекцией Chloe Наташа Рамсей-Леви, креативный директор бренда, нашла в стиле звезд американского и европейского кинематографа 1970-х — Сисси Спейсек, Анжелики Хьюстон и Стефан Одран.
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