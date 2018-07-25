Эмма Томпсон вернется к «Людям в черном» 

Эмма Томпсон согласилась вновь сыграть агента Оу в спин-оффе фантастической франшизы «Люди в черном».
Напомним, что агент Оу в исполнении Томпсон возглавила секретную организацию, контролирующую дела пришельцев на Земле в третьей части «Людей в черном». Она заменила на этом посту погибшего агента Z.
В центре новой истории окажется агент М (Тесса Томпсон), которая приезжает в британский филиал ЛВЧ, там она объединяется с агентом-бунтарем H (Крис Хемсворт), чтобы расследовать череду загадочных убийств.
Бюро «Людей в черном» в Лондоне возглавит герой Лиама Нисона. Кумэйл Нанджиани изобразит забавного, мудрого и сексуально озабоченного инопланетянина Пауни,
Ф. Гэри Грэй приступит к съемкам «Людей в черном» в ближайшее время.