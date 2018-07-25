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Мария Шукшина поделилась архивным фото из детства
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Мария Шукшина поделилась архивным фото из детства 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Так она поздравила отца с днем рождения.
Сегодня советскому кинорежиссеру, актеру, сценаристу и писателю Василию Шукшину могло бы исполнится 89 лет. В день рождения отца его дочь — известная актриса Мария Шукшина — опубликовала посвященный ему пост в Instagram. Знаменитость поделилась черно-белой архивной фотографией, на которой можно увидеть, как знаменитый папа играл с ней в детстве.
Папааа… С днем рождения…
— подписала она снимок.
Публикация от ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Maria Shukshina (@shukshina_maria)
24 Июл 2018 в 11:02 PDT  К сожалению, Василий Шукшин ушел из жизни в октябре 1974 года. Причиной смерти стал инфаркт миокарда. Однако многочисленные поклонники до сих пор помнят его творчество и роли в фильмах. Не забывают о нем и родные. Напомним, что всего у Василия Шукшина родилось две дочери — старшая Мария и младшая Ольга. Обе стали актрисами и пошли по стопам папы.
«Василий Шукшин это память детства, юности», «С днем рождения папы, потрясающий человек был», «Вечная память, помним и любим. Хороший был человек», «Хорошие фильмы и книги вашего папы. Вечные и настоящие, о жизни, без прикрас. Редкость в наши дни», «Какая хорошая фотография! Замечательный Василий Макарович», «Как же я его любила с детства🙏🏻❤️Какой он красивый, одна улыбка чего стоила!», «Какое счастье, что он был… И какое счастье, что у него такое замечательное продолжение рода!», — комментируют пост подписчики актрисы.
Напомним, что сама Мария четырежды успела стать мамой. Старшая дочь Анна родилась в 1989 году во время первого брака актрисы с Артемом Трегубенко. От второго мужа Алексея Касаткина Мария родила сына Макара в 1998 году. А близнецы Фома и Фока появились в 2005 году от третьего мужа — бизнесмена Бориса Вишнякова. Сейчас Мария в разводе и не рассказывает публике, есть ли у нее возлюбленный. Кстати, дочь Марии уже успела сделать актрису бабушкой. Анна родила сына Вячеслава в 2014 году. Кроме того, недавно Мария признала еще одного внука. У бывшей возлюбленной ее старшего сына Макара родился сын. И после долгих споров и ДНК-теста все же выяснилось, что мальчик — внук Марии. Актриса обещала поддерживать малыша и, если потребуется, взять его на воспитание.
Публикация от ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Maria Shukshina (@shukshina_maria)
26 Июн 2018 в 12:46 PDT  Фото: Instagram@shukshina_maria
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