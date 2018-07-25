Ещё
Режиссер «Звездных войн» удалил 22 тысячи комментариев в Twitter
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Режиссер «Звездных войн» удалил 22 тысячи комментариев в Twitter 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Lenta.ru
Режиссер восьмого эпизода основной саги «Звездных войн», вышедшего в конце 2017 года под названием «Последние джедаи»», глобально зачистил свой официальный аккаунт в социальной сети Twitter. Об этом сообщает издание Comic Book.
Райан Джонсон удалил все комментарии, которые были им сделаны до 25 января 2018 года. В общей сложности были уничтожены более 22 тысяч твитов, после чего в открытом доступе осталось всего чуть более тысячи записей. Постановщик восьмого эпизода никак не объяснил свой поступок, однако наблюдатели отмечают связь с недавним скандалом, участником которого стал режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн, уволенный студией Walt Disney за шутки десятилетней давности, признанные оскорбительными.
Райан Джонсон известен высокой социальной активностью. В своем Twitter-аккаунте режиссер неоднократно резко высказывался по разнообразным поводам, а также часто вступал в споры с подписчиками. Комментаторы подозревают, что кинематографист, которому предстоит курировать создание следующих трех фильмов мега-популярной франшизы, решил удалить большинство записей, опасаясь обвинений в неполиткоррктности.
Фильм «Звездные войны: Последние джедаи», премьера которого состоялась в декабре минувшего года, собрал в мировом прокате более 1,3 миллиарда долларов. Коммерческий успех картины убедил руководство студии Lucasfilm назначить Джонсона продюсером трехсерийного продолжения саги.
Последние новости
В ДНР вынесли смертный приговор Трамп пообещал стать злейшим врагом Путина Придумана новая причина для увольнения россиян
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем убили этих героев
Ляпы в советских мультиках14
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»21
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
02:56
Первая обнаженка в советском кино
Кино
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение