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Сыгравший Чубакку Питер Мейхью перенес операцию
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Сыгравший Чубакку Питер Мейхью перенес операцию 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
74-летний актер Питер Мейхью, сыгравший лохматого инопланетянина-вуки Чубакку в киносаге «Звездные войны», у себя в твиттере рассказал о перенесенной операции.
Актер извинился за вынужденное молчание в соцсетях и признался, что ему была сделана запланированная операция на позвоночнике, которая должна улучшить мобильность актера. «Все прошло удачно, последующие недели уйдут на восстановление. Спасибо врачам, персоналу, семье и друзьям, помогавшим мне пройти через это», — подписал Мейхью фото из больницы.
В последние годы актеру, рост которого составляет 218 сантиметров, приходилось передвигаться с помощью трости и инвалидного кресла.
В новых фильмах серии «Звездные войны» Питер Мейхью заменил финн Йонас Суотамо.
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