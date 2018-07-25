Самые кассовые фильмы 2018 года 

Касса никогда не врет — если фильм понравился зрителю, он скупит все билеты, на которые ему хватит денег, пригласит всех друзей и еще насоветует всем обязательно посмотреть его в кинотеатре. Ну что, сколько из этих «топовых» фильмов вы успели посмотреть на больших экранах?
Мстители: Война бесконечности
Marvel Studios
Бюджет: $ 321 млн
Сборы в США: $ 676,8 млн
Сборы в мире: $ 2043,4 млн
Черная Пантера
Marvel Studios
Бюджет: $ 200 млн
Сборы в США: $ 699,9 млн
Сборы в мире: $ 1346,5 млн
Мир Юрского периода 2
Universal Pictures
Бюджет: $ 170 млн
Сборы в США: $ 384,1 млн
Сборы в мире: $ 1197,9 млн
Суперсемейка 2
Pixar Animation Studios
Бюджет: $ 200 млн
Сборы в США: $ 557,7 млн
Сборы в мире: $ 941,4 млн
Дэдпул 2
Marvel Entertainment
Бюджет: $ 110 млн
Сборы в США: $ 317,1 млн
Сборы в мире: $ 733 млн
Первому игроку приготовиться
Warner Bros.
Бюджет: $ 175 млн
Сборы в США: $ 137 млн
Сборы в мире: $ 582 млн
Операция в Красном море
Bona Film Group
Бюджет: $ 70 млн
Сборы в США: $ 1,5 млн
Сборы в мире: $ 579,2 млн
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Lucasfilm
Бюджет: $ 300 млн
Сборы в США: $ 212,4 млн
Сборы в мире: $ 388,2 млн
Пятьдесят оттенков свободы
Universal Pictures
Бюджет: $ 55 млн
Сборы в США: $ 100,4 млн
Сборы в мире: $ 370,6 млн
Человек-муравей и Оса
Marvel Studios
Бюджет: $ 130 млн
Сборы в США: $ 165 млн
Сборы в мире: $ 354,5 млн
Кролик Питер
Columbia Pictures
Бюджет: $ 50 млн
Сборы в США: $ 115,2 млн
Сборы в мире: $ 350,5 млн
Тихое место
Paramount Pictures
Бюджет: $ 17 млн
Сборы в США: $ 187,7 млн
Сборы в мире: $ 332,3 млн
Тихоокеанский рубеж 2
Legendary Pictures
Бюджет: $ 150 млн
Сборы в США: $ 59,1 млн
Сборы в мире: $ 290 млн
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
20th Century Fox
Бюджет: $ 62 млн
Сборы в США: $ 58 млн
Сборы в мире: $ 288,2 млн
8 подруг Оушена
Warner Bros.
Бюджет: $ 70 млн
Сборы в США: $ 135,6 млн
Сборы в мире: $ 263,1 млн
Монстры на каникулах 3: Море зовет
Sony Pictures Animation
Бюджет: $ 80 млн
Сборы в США: $ 91,7 млн
Сборы в мире: $ 208 млн
Небоскреб
Legendary Pictures
Бюджет: $ 125 млн
Сборы в США: $ 47,1 млн
Сборы в мире: $ 182,8 млн
Астрал 4: Последний ключ
Blumhouse Productions
Бюджет: $ 10 млн
Сборы в США: $ 67,3 млн
Сборы в мире: $ 167,4 млн
Красный воробей
Chernin Entertainment
Бюджет: $ 69 млн
Сборы в США: $ 46,8 млн
Сборы в мире: $ 151,4 млн
Царь обезьян: Царство женщин
Filmko Films Production Limited
Бюджет: $ 73 млн
Сборы в США: $ 187 млн
Сборы в мире: $ 115 млн