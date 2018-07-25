Самые кассовые фильмы 2018 года

Касса никогда не врет — если фильм понравился зрителю, он скупит все билеты, на которые ему хватит денег, пригласит всех друзей и еще насоветует всем обязательно посмотреть его в кинотеатре. Ну что, сколько из этих «топовых» фильмов вы успели посмотреть на больших экранах?

Мстители: Война бесконечности

Marvel Studios

Бюджет: $ 321 млн

Сборы в США : $ 676,8 млн

Сборы в мире: $ 2043,4 млн

Черная Пантера

Marvel Studios

Бюджет: $ 200 млн

Сборы в США: $ 699,9 млн

Сборы в мире: $ 1346,5 млн

Мир Юрского периода 2

Universal Pictures

Бюджет: $ 170 млн

Сборы в США: $ 384,1 млн

Сборы в мире: $ 1197,9 млн

Суперсемейка 2

Pixar Animation Studios

Бюджет: $ 200 млн

Сборы в США: $ 557,7 млн

Сборы в мире: $ 941,4 млн

Дэдпул 2

Marvel Entertainment

Бюджет: $ 110 млн

Сборы в США: $ 317,1 млн

Сборы в мире: $ 733 млн

Первому игроку приготовиться

Warner Bros.

Бюджет: $ 175 млн

Сборы в США: $ 137 млн

Сборы в мире: $ 582 млн

Операция в Красном море

Bona Film Group

Бюджет: $ 70 млн

Сборы в США: $ 1,5 млн

Сборы в мире: $ 579,2 млн

Хан Соло: Звёздные Войны. Истории

Lucasfilm

Бюджет: $ 300 млн

Сборы в США: $ 212,4 млн

Сборы в мире: $ 388,2 млн

Пятьдесят оттенков свободы

Universal Pictures

Бюджет: $ 55 млн

Сборы в США: $ 100,4 млн

Сборы в мире: $ 370,6 млн

Человек-муравей и Оса

Marvel Studios

Бюджет: $ 130 млн

Сборы в США: $ 165 млн

Сборы в мире: $ 354,5 млн

Кролик Питер

Columbia Pictures

Бюджет: $ 50 млн

Сборы в США: $ 115,2 млн

Сборы в мире: $ 350,5 млн

Тихое место

Paramount Pictures

Бюджет: $ 17 млн

Сборы в США: $ 187,7 млн

Сборы в мире: $ 332,3 млн

Тихоокеанский рубеж 2

Legendary Pictures

Бюджет: $ 150 млн

Сборы в США: $ 59,1 млн

Сборы в мире: $ 290 млн

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти

20th Century Fox

Бюджет: $ 62 млн

Сборы в США: $ 58 млн

Сборы в мире: $ 288,2 млн

8 подруг Оушена

Warner Bros.

Бюджет: $ 70 млн

Сборы в США: $ 135,6 млн

Сборы в мире: $ 263,1 млн

Монстры на каникулах 3: Море зовет

Sony Pictures Animation

Бюджет: $ 80 млн

Сборы в США: $ 91,7 млн

Сборы в мире: $ 208 млн

Небоскреб

Legendary Pictures

Бюджет: $ 125 млн

Сборы в США: $ 47,1 млн

Сборы в мире: $ 182,8 млн

Астрал 4: Последний ключ

Blumhouse Productions

Бюджет: $ 10 млн

Сборы в США: $ 67,3 млн

Сборы в мире: $ 167,4 млн

Красный воробей

Chernin Entertainment

Бюджет: $ 69 млн

Сборы в США: $ 46,8 млн

Сборы в мире: $ 151,4 млн

Царь обезьян: Царство женщин

Filmko Films Production Limited

Бюджет: $ 73 млн

Сборы в США: $ 187 млн

Сборы в мире: $ 115 млн