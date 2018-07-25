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Фото: Бенедикт Камбербэтч на съемках фильма про Brexit
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Фото: Бенедикт Камбербэтч на съемках фильма про Brexit 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Пока коллеги Бенедикта Камбербэтча по киновселенной Marvel готовится отправляться на досъемки «Мстителей 4», сам актер работает за океаном — на съемках нового телефильма про Brexit в Лондоне.
41-летний актер играет вполне реального человека — Доминика Каммингса, возглавлявшего кампанию по голосованию ЗА выход Великобритании из состава Евросоюза (Vote Leave) в 2016 году.
В «Брексите» также снялись Джон Хеффернан («Корона»), Лиз Уайт («Зовите повитуху»), Кайл Соллер («Полдарк») и другие. Режиссером стал Тоби Хейнс, который ранее уже работал с Камбербэтчем над сериалом «Шерлок» и снял несколько эпизодов «Черного зеркала». Премьеру «Брексита» ждем в 2019 году.
попкорнnews
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