Фото: Бенедикт Камбербэтч на съемках фильма про Brexit 

Пока коллеги Бенедикта Камбербэтча по киновселенной Marvel готовится отправляться на досъемки «Мстителей 4», сам актер работает за океаном — на съемках нового телефильма про Brexit в Лондоне.
41-летний актер играет вполне реального человека — Доминика Каммингса, возглавлявшего кампанию по голосованию ЗА выход Великобритании из состава Евросоюза (Vote Leave) в 2016 году.
В «Брексите» также снялись Джон Хеффернан («Корона»), Лиз Уайт («Зовите повитуху»), Кайл Соллер («Полдарк») и другие. Режиссером стал Тоби Хейнс, который ранее уже работал с Камбербэтчем над сериалом «Шерлок» и снял несколько эпизодов «Черного зеркала». Премьеру «Брексита» ждем в 2019 году.
попкорнnews