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Режиссер Николай Досталь поделился впечатлениями о фестивальной программе «Горький fest» в Нижнем Новгороде
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Режиссер Николай Досталь поделился впечатлениями о фестивальной программе «Горький fest» в Нижнем Новгороде 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Также гость поделился своими впечатлениями о Нижнем Новгороде и фильмах, которые вошли в фестивальную программу. По его словам, перед членами жюри стоит непростая задача, так как все работы абсолютно разные по жанру и формату, и оценивать их будет трудно. Фото: Надежда Кей  "Программа включает в себя большое количество короткометражных фильмов, которые сложно сравнивать с полнометражными. Тем не менее, работы молодых режиссеров объединяет то, что все они затрагивают проблемные темы, касающиеся или человеческих отношений, или вопросов карьеры и работы", — отметил Николай Досталь.
Начинающим авторам мастер посоветовал смотреть как можно больше хороших фильмов, но не для того, чтобы копировать их, а чтобы чувствовать сценарий, режиссуру и игру актеров. Фото: Надежда Кей  "Когда я был студентом, мы смотрели много фильмов Феллини, Антониони, Тарковского, Бергмана. Я считаю их своими учителями. Тогда эти фильмы были доступны лишь в черно-белом варианте. Сейчас же все это можно найти в интернете, поэтому молодые режиссеры обязательно должны смотреть работы классиков и учиться у них2, — подчеркнул Досталь. Читайте также: Первые дни «ГорькийFest»: Хабенский, «Подбросы» и летний кинотеатр
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