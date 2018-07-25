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Два фильма бесплатно покажут в СВАО
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Два фильма бесплатно покажут в СВАО 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
В одном из кинотеатров СВАО — «Вымпеле» — (ул. Коминтерна, 8) в ближайшие дни состоятся открытые кинопоказы известных и любимых зрителями фильмов.
Так, пятницу, 27 июля, здесь покажут фильм «Три толстяка», снятый по одноименной повести Юрия Олеши. Зрители увидят фильм-сказку о ловком канатоходце Тибуле, борющемся вместе с оружейником Просперо и всем трудовым народом против тиранов, трех Толстяков, которые управляют государством, пока маленький наследник Тутти не достиг совершеннолетия. Начало — в 11.00, вход в порядке живой очереди, ограничение по возрасту 6+.
А в следующий вторник, 31 июля, к показу планируется кинолента «Моонзунд» режиссера Александра Муратова. События картины разворачиваются на Балтике в 1915–1917 годах. Герои фильма — офицеры и рядовые матросы Балтийского флота. Начало показа — в 19.00, вход также свободный. Ограничение по возрасту 12+.
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