Вечером в парке Горького будут крутить короткометражки

Сегодня в парке Горького пройдет всемирный фестиваль уличного кино. Казанцы увидят российские короткометражки.

Лучшую картину выберут зрители. Голосование будет нестандартным. За понравившийся фильм нужно голосовать светом — например, фонариком или телефоном.

Мероприятие пройдет на большой поляне парка. Начало развлекательной программы в 18:00. Начало киносеанса в 20:30, сообщают организаторы.

16+

Читайте также:

Один день — одно событие. Как провести эту неделю нескучно

Что будет в парках Казани в ближайшие дни