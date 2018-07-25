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Вечером в парке Горького будут крутить короткометражки
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Вечером в парке Горького будут крутить короткометражки 

Казанский Портал 2 часа назад
Сегодня в парке Горького пройдет всемирный фестиваль уличного кино. Казанцы увидят российские короткометражки.
Лучшую картину выберут зрители. Голосование будет нестандартным. За понравившийся фильм нужно голосовать светом — например, фонариком или телефоном.
Мероприятие пройдет на большой поляне парка. Начало развлекательной программы в 18:00. Начало киносеанса в 20:30, сообщают организаторы.
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