Новая Голландия объявила программу летних кинопоказов 

Новая Голландия объявила летнюю программу кинопоказов, в которую войдут картины из программы нескольких фестивалей на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход на все сеансы свободный.
Так, с 26 по 29 июля в рамках Beat Film Festival на Главной сцене можно будет посмотреть документальные фильмы об актуальных явлениях из мира музыки, современного искусства, медиа, уличной культуры, спорта и новых технологий.
В программе: легендарный фильм про 101-й концерт Depeche Mode в Пасадене, «Тем летом» Йорана Хьюго Олссона об обитательницах заброшенной усадьбы «Серые сады» в Хэмптон и нью-йорской богеме летом 1972 года, «Лица, деревни» JR и Аньес Варды, и «Грейс Джонс: хлеб и зрелища» Софи Файнс.
С 2 по 5 августа московский Музей современного искусства «Гараж» представит фильмы об искусстве и современной культуре в рамках кинофестиваля Garage Screen Film Festival.
В программе: El Mar la Mar Джи Пи Снядецки и Джошуа Бонетта, «Аустерлиц» Сергея Лозницы, «Гипернормализация» Адама Кертиса и «Доусон: Застывшее время» Билла Моррисона.
4 и 5 августа в Павильоне покажут программу видеоарта Евгения Гранильщикова, Полины Канис и арт-группы «Провмыза».
11 и 12 августа Московский международный фестиваль экспериментального кино MIEFF представит специальную программу MIEFF GOES New Holland Island, в которой будут показаны короткометражные фильмы английского режиссера-экспериментатора Бена Риверса, а также его полнометражный фильм «Заклятье, что отпугнет темноту», снятый совместно с американским режиссером Беном Расселом.
С 13 по 16 сентября, уже во второй раз, на острове пройдет фестиваль документального кино о городской культуре и жизни современного общества Center, созданного Центром документального кино и Музеем Москвы. В программе: российские премьеры документальных хитов текущего фестивального года, исследующих вопросы городского и общественного устройства.
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