Новая Голландия объявила программу летних кинопоказов

Новая Голландия объявила летнюю программу кинопоказов, в которую войдут картины из программы нескольких фестивалей на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход на все сеансы свободный.

Так, с 26 по 29 июля в рамках Beat Film Festival на Главной сцене можно будет посмотреть документальные фильмы об актуальных явлениях из мира музыки, современного искусства, медиа, уличной культуры, спорта и новых технологий.

С 2 по 5 августа московский Музей современного искусства «Гараж» представит фильмы об искусстве и современной культуре в рамках кинофестиваля Garage Screen Film Festival.

4 и 5 августа в Павильоне покажут программу видеоарта Евгения Гранильщикова, Полины Канис и арт-группы «Провмыза».

11 и 12 августа Московский международный фестиваль экспериментального кино MIEFF представит специальную программу MIEFF GOES New Holland Island, в которой будут показаны короткометражные фильмы английского режиссера-экспериментатора Бена Риверса , а также его полнометражный фильм «Заклятье, что отпугнет темноту», снятый совместно с американским режиссером Беном Расселом.

С 13 по 16 сентября, уже во второй раз, на острове пройдет фестиваль документального кино о городской культуре и жизни современного общества Center, созданного Центром документального кино и Музеем Москвы. В программе: российские премьеры документальных хитов текущего фестивального года, исследующих вопросы городского и общественного устройства.

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