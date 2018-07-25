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Студия Sony официально прекратила работу над ремейком «Ворона» после ухода Джейсона Момоа
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Студия Sony официально прекратила работу над ремейком «Ворона» после ухода Джейсона Момоа 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Не так давно стало известно, что ремейк «Ворона» покинули сразу две ключевых фигуры — исполнитель главной роли (Джейсон Момоа) и режиссер (Корин Харди). От этих кадровых потерь ремейк, похоже, не отправится — студия Sony Pictures официально убрала фильм из списка грядущих релизов, и теперь можно с уверенностью говорить о том, что «Ворона» все-таки не переснимут.
Еще до ухода Момоа и Харди работа над проектом то и дело останавливалась из-за творческих и финансовых разногласий с владельцем прав на «Ворона» Сэмюэлем Хадида и его продюсерской компанией Davis Films. Неспособность Sony договориться с Davis Films в итоге привела к тому, что ключевой актер и режиссер решили проект покинуть — и после этого шансов у «Ворона» вообще не осталось.
Ремейк «Ворона» должен был выйти в кинотеатрах в октябре 2019, но теперь, судя по всему, точно не выйдет в обозримом будущем.
попкорнnews
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