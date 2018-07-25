Знаменитая 60-летняя актриса впервые показалась нагишом

Американская актриса Энди Макдауэлл в своем возрасте не перестает удивлять привлекательностью и сексуальностью. Звезда Голливуда впервые за всю карьеру снялась голой в кино.

Энди снимается в драме «Любовь после любви». Она рассказала о съемочном процессе и том, как чувствовала себя обнаженной перед камерой.

Артистка призналась, что несмотря на свои предубеждения, на съемочной площадке чувствовала себя комфортно. Она отметила, что совсем не стеснялась, передает Marie Claire

По словам знаменитости, раньше о такого рода сценах она не задумывалась, поскольку у актеров были дублеры. «В некоторых сценах я занимаюсь сексом. Голая. Получилось очень эмоционально», — поделилась Макдауэлл. «Я видела этот фильм три раза, и могу с уверенностью сказать, что я себе в нем нравлюсь. Я хочу оставаться красивой и здоровой как можно дольше», — призналась актриса.

Фильм «Любовь после любви» рассказывает об одинокой женщине Сюзанне, которая снова пытается найти любовь после смерти мужа. Главную роль исполнила Энди Макдауэлл, известная по таким картинам как «Четыре свадьбы и одни похороны», «День сурка» и Гудзонский ястреб". Актриса и модель — обладательница «Золотой камеры» и почетного «Сезара».

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